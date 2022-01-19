"Сильно переживал за тексты": Amre вспомнил, как готовился к финалу "Голоса"

Ернар Садырбаев. Фото: instagram.com/amre_official

Казахстанский певец Ернар Садырбаев, принявший участие в российском шоу "Голос" и ставший его финалистом, рассказал о том, что выступит на сцене в качестве Беркута. Этот образ был воплощен им в шоу "Маска". Ернар также вспомнил о своем участии в "Голосе", передает NUR.KZ.

Ернар Садырбаев завоевал сердца миллионов зрителей на шоу "Голос". Он также покорил всех наставников на "Слепых прослушиваниях", которые развернулись к нему. Ернар отправился в команду Димы Билана. На этапе "Нокаутов" его признали лучшим. Певец дошел до финала, но, как и Алишер Каримов, уступил в финальном певческом поединке Александру Волкодаву из Кыргызстана.

Ернар, которого казахстанские зрители знают под сценическим именем Amre, вспомнил о подготовке к финалу шоу "Голос". Он еще раз поблагодарил Диму Билана за незабываемый опыт и эмоции. Ранее Садырбаев подарил Билану чапан в Алматы.

"За ночь мы написали две оркестровки. За три дня выучил три песни. Очень сильно переживал за тексты", - делится Ернар.

В финале Садырбаев был великолепен, считают его фанаты. Сам Ернар рассказал, что в марте встретится со своими зрителями и представит песни в образе Беркута.

Этот сценический образ был придуман специально для казахстанского шоу "Маска", где участвовал певец. Он признался, что Беркут вызывает у него самого симпатию.

"Я его фанат. Скажу больше - это даже не я. Я так не умею. Это все маска. Правда, это не Ернар, не Amre, это Беркут", - отметил он.

К слову, Ернар спел дуэтом с Ерке Есмахан, которая была в жюри шоу "Маска". На YouTube-канале певца за две недели песня набрала 1,6 млн просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1951990-silno-perezhival-za-teksty-amre-vspomnil-kak-gotovilsya-k-finalu-golosa/