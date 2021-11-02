8-летняя казахстанка стала "Супермоделью мира-2021"

Мариям Ишангалиева. Фото: atpress.kz

8-летняя Мариям Ишангалиева из села Коптогай Атырауской области завоевала Гран-при мирового конкурса юных красавиц "Супермодель-2021", который проходил в Сочи, передает "Ак Жайык".

В конкурсе принимали участие девочки из 25 стран мира. Состязание проходило в три тура: визитная карточка, дефиле и творчество.

По словам мамы Мариям Ишангалиевой, во время дефиле дочь вышла на сцену в национальном костюме под кюй "Адай". Юная казахстанка, по мнению жюри, оказалась достойной победы.

Мариям Ишангалиева. Фото: azh.kz

Мариям учится в 3 классе средней школы имени Муканова. В конкурсах красоты участвует не в первый раз, были у нее и различные титулы.

В городах Казахстана также определяли победительниц конкурсов красоты. Ранее стало известно, что 21-летняя Айдана Ахантаева удостоилась звания "Мисс Астана - 2021". Самых красивых девушек уже выбрали в Атырау, Туркестане, Актобе, Уральске, Шымкенте и других городах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940135-8-letnyaya-kazahstanka-stala-supermodelyu-mira-2021/