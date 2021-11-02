Обладательницей титула "Мисс Астана-2021" стала 21-летняя пианистка

Айдана Ахантаева. Фото: instagram.com/misskazakhstan_official

21-летняя Айдана Ахантаева удостоилась звания "Мисс Астана - 2021". Об этом сообщает официальная Instagram-страница конкурса "Мисс Казахстан".

Первой красавицей столицы в этом году стала 21-летняя Айдана Ахантаева. Девушка удостоилась почетного звания "Мисс Астана - 2021".

Эффектными снимками Айданы можно полюбоваться на официальной странице конкурса, а также на ее личной странице в Instagram.

К слову, Айдана окончила Казахский национальный университет искусств. Уже более шести лет девушка работает преподавателем по классу фортепиано.

Судя по ее странице в социальных сетях, девушка любит искусство, классическую музыку и фотосессии в разных образах. Результатами подобных съемок Айдана щедро делится с подписчиками.

Напомним, ранее стало известно, что титул "Мисс Туркестан" получила 18-летняя Султанбиби Шахапова. "Мисс Актобе" в этом году стала Назерке Карманова.

В качестве "Мисс Павлодар" члены жюри выбрали 20-летнюю Айдану Жумабекову. Звания "Мисс Атырау" удостоилась 21-летняя Айгерим Суинова. Первой красавицей Уральска назвали 17-летнюю Екатерину Кужекешеву.

"Мисс Костанай" в этом году названа 21-летняя Малика Каримова. Титул "Мисс Алматы" был отдан Азизе Токашовой. "Мисс Шымкент" стала Шугыла Жаксыбекова. Звания "Мисс Семей" удостоилась 21-летняя Регина Крюкова.

18-летняя Айсулу Сагындыкова стала "Мисс Кызылорда". А 26-летняя Айгерим Ауталипова стала "Мисс Кокшетау".

Первой красавицей Актау в этом году стала 20-летняя Сымбат Абылаева. Также были названы имена победительниц "Мисс Усть-Каменогорск-2021" и "Мисс Тараз-2021" - ими стали 22-летняя Алина Егорова и 23-летняя Индира Маханова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1940118-obladatelnitsey-titula-miss-astana-2021-stala-21-letnyaya-pianistka/