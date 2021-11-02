Названы имена победительниц "Мисс Усть-Каменогорск-2021" и "Мисс Тараз-2021"

Алина Егорова. Фото: instagram.com/misskazakhstan_official

Стали известны имена первых красавиц Усть-Каменогорска и Тараза. Об этом сообщает официальная Instagram-страница конкурса "Мисс Казахстан".

Первой красавицей города Тараз в этом году стала 23-летняя Индира Маханова.

Очаровательными фото прекрасной девушки можно полюбоваться на официальной странице конкурса, а также на ее личной странице в Instagram.

А 22-летняя красавица Алина Егорова завоевала титул "Мисс Усть-Каменогорск-2021".

Организаторы поздравили прелестную девушку с почетным званием, а поклонники пожелали успеха и дальнейших побед.

Напомним, ранее стало известно, что титул "Мисс Туркестан" получила 18-летняя Султанбиби Шахапова. "Мисс Актобе" в этом году стала Назерке Карманова.

В качестве "Мисс Павлодар" члены жюри выбрали 20-летнюю Айдану Жумабекову. Звания "Мисс Атырау" удостоилась 21-летняя Айгерим Суинова. Первой красавицей Уральска назвали 17-летнюю Екатерину Кужекешеву.

"Мисс Костанай" в этом году названа 21-летняя Малика Каримова. Титул "Мисс Алматы" был отдан Азизе Токашовой. "Мисс Шымкент" стала Шугыла Жаксыбекова. Звания "Мисс Семей" удостоилась 21-летняя Регина Крюкова.

18-летняя Айсулу Сагындыкова стала "Мисс Кызылорда". А 26-летняя Айгерим Ауталипова стала "Мисс Кокшетау".

Первой красавицей Актау в этом году стала 20-летняя Сымбат Абылаева. Организаторы конкурса поздравили девушку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1939929-nazvany-imena-pobeditelnits-miss-ust-kamenogorsk-2021-i-miss-taraz-2021/