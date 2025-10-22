Пашинян поблагодарил Токаева

Премьер-министр Армении поблагодарил президента Казахстана и премьера Грузии за содействие в достижении договоренности по транзиту грузов с Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на Haqqin.az.

"Вчера Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан снимает ограничения на транзит грузов через свою территорию в направлении Армении. Это чрезвычайно важное заявление, и я хочу выразить признательность президенту Азербайджана за этот шаг.

Хочу также выразить слова благодарности президенту Казахстана и премьер-министру Грузии за их роль в достижении этой договоренности", - сказал премьер Армении на V Форуме "Шелковый путь" в Тбилиси.

Напомним, вчера в рамках госвизита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава Азербайджана.

Также напомним, в августе лидеры Армении и Азербайджана в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о мирных отношениях между двумя странами. Это произошло после почти четырех десятилетий кровопролитного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

После этого Касым-Жомарт Токаев высоко оценил подписанное в Вашингтоне мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув роль посредничества США и вклад Казахстана.

