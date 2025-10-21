В рамках госвизита в Казахстан президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, накануне Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан - в аэропорту Астаны его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. А сегодня состоялась официальная церемония встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева в Акорде.

В ходе госвизита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан подписан протокол об установлении побратимских отношений между городами Тараз и Казах. Об истории азербайджанского города с особенно звучащим для казахстанцев названием рассказал посол Казахстана в Азербайджане.

Также под председательством Токаева и Алиева состоялось второе заседание Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики.

