Акорда опубликовала видео с парада в Китае, на котором был Токаев

Пресс-служба Акорды поделилась видео с военного парада в Пекине, на котором Касым-Жомарт Токаев присутствовал в качестве почетного гостя, передает NUR.KZ.

Напомним, Токаев посетил военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.

Вместе с Токаевым из иностранных лидеров парад посетили президенты России, Беларуси, Азербайджана, Ирана, премьер-министр Армении и лидер КНДР.

Председатель КНР Си Цзиньпин появился на параде на военном кабриолете. Открывая парад, он отметил, что китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире.

СМИ пишут, что на параде Китай впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.

Добавим, что с 30 августа Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом.

Сначала президент прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.

Позже по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.

