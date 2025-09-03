Акорда опубликовала видео с парада в Китае, на котором был Токаев
Опубликовано:
Пресс-служба Акорды поделилась видео с военного парада в Пекине, на котором Касым-Жомарт Токаев присутствовал в качестве почетного гостя, передает NUR.KZ.
Напомним, Токаев посетил военный парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов.
Вместе с Токаевым из иностранных лидеров парад посетили президенты России, Беларуси, Азербайджана, Ирана, премьер-министр Армении и лидер КНДР.
Председатель КНР Си Цзиньпин появился на параде на военном кабриолете. Открывая парад, он отметил, что китайский народ внес огромный вклад в защиту мира в спасение человеческой цивилизации и защиту мира во всем мире.
СМИ пишут, что на параде Китай впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады.
Добавим, что с 30 августа Касым-Жомарт Токаев находится в Китае с официальным визитом.
Сначала президент прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. После саммита ШОС глава Казахстана приехал в Пекин, где прошло заседание казахско-китайского Делового совета, на котором страны подписали ряд документов.
Позже по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2281746-akorda-opublikovala-video-s-parada-v-kitae-na-kotorom-byl-tokaev/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах