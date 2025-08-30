Две мастерские Лу Баня открыли в Казахстане

По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

️️Как сообщили в Акорде, этот проект реализован в рамках поручения Касым-Жомарта Токаева о масштабировании опыта мастерских Лу Баня. Его целью является практикоориентированное обучение и подготовка кадров для различных секторов экономики.

️Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья - в Академии логистики и транспорта в Алматы.

️Отмечается, что первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Затем глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили казахско-китайские отношения.

О том, что президент посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.