Две мастерские Лу Баня открыли в Казахстане
Опубликовано:
По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина состоялась церемония открытия второй и третьей мастерских Лу Баня в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
️️Как сообщили в Акорде, этот проект реализован в рамках поручения Касым-Жомарта Токаева о масштабировании опыта мастерских Лу Баня. Его целью является практикоориентированное обучение и подготовка кадров для различных секторов экономики.
️Вторая мастерская открылась в Евразийском национальном университете им. Л.Н. Гумилева в Астане, а третья - в Академии логистики и транспорта в Алматы.
️Отмечается, что первая мастерская Лу Баня, созданная в 2023 году при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева, стала важной платформой для развития инженерно-технического образования в стране.
Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Затем глава государства провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры стран обсудили казахско-китайские отношения.
О том, что президент посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.
