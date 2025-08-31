Си Цзиньпин и его супруга встретили Токаева в Тяньцзине (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзине для участия в торжественном приеме в честь глав делегаций стран – участниц саммита ШОС, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конференц-центр "Мэйцзян" в Тяньцзине для участия в торжественном приеме в честь глав делегаций стран - участниц саммита ШОС

Главу государства встретили председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Акорда также опубликовала совместное фото глав делегаций стран - участниц перед саммитом ШОС.

Напомним, накануне президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тяньцзинь для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. О том, что глава государства Касым-Жомарт Токаев посетит с визитом Китайскую Народную Республику по приглашению Си Цзиньпина стало известно 26 августа. Сообщалось, что программа расписана с 30 августа по 3 сентября.

Накануне Касым-Жомарт Токаев опубликовал статью в ведущем китайском англоязычном издании China Daily, где подчеркнул значение прочных связей между Казахстаном и Китаем.

Сегодня мы писали, как казахстанский журналист Адиль Балтабаев в Telegram-канале рассказал об особом отношении китайского лидера Си Цзиньпина к Касым-Жомарту Токаеву, который сейчас находится в КНР.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.