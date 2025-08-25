Токаев принял спецпосланника из Конго
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, приветствуя Патрика Мпойи Луабея, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.
Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества.
Напомним, в августе прошлого года в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго. В ходе визита стороны подписали ряд документов.
Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением, и Токаев лично проводил в аэропорту президента Конго.
