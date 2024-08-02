Президент Конго высказался о своем первом визите в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Конго в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, приветствовав Дени Сассу-Нгессо, подчеркнул, что его визит поистине является историческим.

"Мы рады видеть Вас в Казахстане. Убежден, Ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.

"Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он накануне прибыл с визитом в Астану. Служба госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту.

В июне глава государства принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, которая и анонсировала приезд президента.

Напомним, 7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.