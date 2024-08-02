Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Президент Конго высказался о своем первом визите в Казахстан

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Республики Конго в узком составе, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев, приветствовав Дени Сассу-Нгессо, подчеркнул, что его визит поистине является историческим.

"Мы рады видеть Вас в Казахстане. Убежден, Ваш первый визит в нашу страну придаст мощный импульс развитию двусторонних отношений. Считаю, что у нас есть огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества", - сказал он.

Президент Республики Конго поблагодарил главу государства за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе.

"Для нас большая честь находиться в Астане в преддверии 25-летия со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверен, этот визит еще более укрепит взаимодействие в политике, дипломатии и экономике, а дружеские отношения наших народов выйдут на новый уровень", - подчеркнул Дени Сассу-Нгессо.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Он накануне прибыл с визитом в Астану. Служба госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту.

В июне глава государства принял личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международному сотрудничеству Франсуазу Жоли, которая и анонсировала приезд президента.

Напомним, 7-8 августа состоится государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Республику Казахстан. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2141277-prezident-kongo-vyskazalsya-o-svoem-pervom-vizite-v-kazahstan/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie