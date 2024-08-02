Акорда показала фото с церемонии встречи важного гостя

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ.

Пресс-служба Акорды опубликовала кадры с торжественного мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

️По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо накануне прибыл с визитом в Астану. Служба госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту.

Ранее визит африканского лидера анонсировала Акорда.

Стоит отметить, что на следующей неделе ожидается прибытие президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.