Акорда показала фото с церемонии встречи важного гостя
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В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ.
Пресс-служба Акорды опубликовала кадры с торжественного мероприятия.
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
️По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.
Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо накануне прибыл с визитом в Астану. Служба госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту.
Ранее визит африканского лидера анонсировала Акорда.
Стоит отметить, что на следующей неделе ожидается прибытие президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143590-kak-proshla-torzhestvennaya-ceremoniya-vstrechi-prezidenta-kongo-v-akorde-foto/