Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акорда показала фото с церемонии встречи важного гостя

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

В резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом, передает NUR.KZ.

Пресс-служба Акорды опубликовала кадры с торжественного мероприятия.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

️По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо
Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо накануне прибыл с визитом в Астану. Служба госохраны президента РК показала кадры встречи главы иностранного государства в аэропорту.

Ранее визит африканского лидера анонсировала Акорда.

Стоит отметить, что на следующей неделе ожидается прибытие президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. А 9 августа в Астане пройдет шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143590-kak-proshla-torzhestvennaya-ceremoniya-vstrechi-prezidenta-kongo-v-akorde-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie