Токаева пригласили в Конго

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Лидер Казахстана подчеркнул, что первый визит президента Конго в Астану проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Мы рассматриваем Вашу страну в качестве важного партнера на Африканском континенте. Несмотря на географическую удаленность, мы заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. У нас имеется огромный потенциал для взаимодействия. В частности, необходимо активизировать сотрудничество между двумя странами в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере. Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", – сказал президент.

Дени Сассу-Нгессо отметил, что решение Касым-Жомарта Токаева о назначении дипломатического представителя Казахстана в Конго укрепит двустороннее сотрудничество.

Дени Сассу-Нгессо. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Действительно, это является ярким подтверждением Вашего стремления к наращиванию эффективного взаимодействия между Астаной и Браззавилем. Нашими правительствами разработан ряд соглашений, который мы договорились совместно реализовать. Данная работа будет плодотворной и взаимовыгодной для обеих сторон. Хотел бы отметить, что за последние годы Казахстан добился больших успехов в своем развитии. Мы заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Вашей страной", – подчеркнул президент Конго.

️В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-конголезского партнерства. В частности, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, горнодобывающей, культурно-гуманитарной сферах, а также в области финансов и цифровизации.

В завершение переговоров Дени Сассу-Нгессо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Республику Конго.

Напомним, что президент Конго прилетел в Астану вчера. А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. ️По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что Дени Сассу-Нгессо родился в 1943 году в Эду, Республика Конго. Является конголезским политиком и бывшим военным.

Сассу-Нгессо дважды занимал пост президента Республики Конго - с 1979 по 1992 и с 1997 года.