Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаева пригласили в Конго

Опубликовано:

Переговоры президентов РК и Конго
Переговоры президентов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран, сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Лидер Казахстана подчеркнул, что первый визит президента Конго в Астану проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Мы рассматриваем Вашу страну в качестве важного партнера на Африканском континенте. Несмотря на географическую удаленность, мы заинтересованы во всестороннем развитии двусторонних связей. У нас имеется огромный потенциал для взаимодействия. В частности, необходимо активизировать сотрудничество между двумя странами в торговле и экономике, сельском хозяйстве, транспорте и логистике, промышленности, инвестициях, новых технологиях и освоении космоса, а также в горнодобывающей сфере. Уверен, подписываемые в ходе сегодняшнего визита документы будут способствовать углублению торгово-экономических отношений. Ярким свидетельством наших намерений станет назначение посла Казахстана в Республике Конго", – сказал президент.

Дени Сассу-Нгессо отметил, что решение Касым-Жомарта Токаева о назначении дипломатического представителя Казахстана в Конго укрепит двустороннее сотрудничество.

Дени Сассу-Нгессо
Дени Сассу-Нгессо. Фото: t.me/aqorda_resmi

"Действительно, это является ярким подтверждением Вашего стремления к наращиванию эффективного взаимодействия между Астаной и Браззавилем. Нашими правительствами разработан ряд соглашений, который мы договорились совместно реализовать. Данная работа будет плодотворной и взаимовыгодной для обеих сторон. Хотел бы отметить, что за последние годы Казахстан добился больших успехов в своем развитии. Мы заинтересованы в углублении экономического сотрудничества с Вашей страной", – подчеркнул президент Конго.

️В ходе встречи главы государств обсудили перспективы развития казахско-конголезского партнерства. В частности, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, горнодобывающей, культурно-гуманитарной сферах, а также в области финансов и цифровизации.

В завершение переговоров Дени Сассу-Нгессо пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Республику Конго.

Напомним, что президент Конго прилетел в Астану вчера. А сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония его встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым. ️По завершении церемонии президенты прошли в зал переговоров.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Добавим, на сайте Британской энциклопедии говорится, что Дени Сассу-Нгессо родился в 1943 году в Эду, Республика Конго. Является конголезским политиком и бывшим военным.

Сассу-Нгессо дважды занимал пост президента Республики Конго - с 1979 по 1992 и с 1997 года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2143659-tokaeva-priglasili-v-kongo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie