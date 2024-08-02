Токаев и глава Конго выступили с совместным заявлением (фото)

Касым-Жомарт Токаев и глава Конго Дени Сассу-Нгессо провели брифинг для представителей СМИ, где выступили с совместным заявлением, передает NUR.KZ со ссылкой Акорду.

По итогам двусторонних переговоров глава государства и президент Конго выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Telegram-канал Акорды.

Президент выразил благодарность Дени Сассу-Нгессо за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с официальным визитом.

"Ваш визит будет способствовать наращиванию двусторонних отношений и дальнейшему укреплению межконтинентальных связей. Только что мы с г-ном президентом содержательно и обстоятельно обсудили ряд важных вопросов", – сказал Токаев.

Встреча Токаева и президента Конго. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил также, что сегодня роль африканских государств в международной политике и мировой экономике возрастает, и развитие сотрудничества с этими странами является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана.

"Несмотря на то, что географически наши государства находятся далеко друг от друга, мы готовы к налаживанию более тесных контактов. Мы полностью поддерживаем стремление Республики Конго к взаимовыгодному сотрудничеству. В нынешнем году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Астаной и Браззавилем. За этот период наши связи, основанные на узах дружбы и взаимопонимания, значительно укрепились. Отмечу, что имеется хороший потенциал для придания им нового темпа развития", – подчеркнул Глава государства.

Как отметил президент Казахстана, по данному вопросу стороны достигли важных договоренностей. По его мнению, все это способствует активизации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

"Сегодня состоялись переговоры по вопросам сельского хозяйства, производства, транспорта, логистики и энергетического сектора. Темой обсуждения также стали развитие новых технологий, совместное освоение полезных ископаемых и инвестиции. В ходе встречи я отдельно отметил достижения Казахстана в области электронного правительства, кибербезопасности и аэрокосмической отрасли.

Мы договорились поручить правительствам двух стран принять конкретные меры по увеличению объема взаимной торговли. Казахстан обладает большим потенциалом для экспорта зерновых культур в Конго. Как вы знаете, наши страны обладают богатыми природными ресурсами. Существуют возможности для сотрудничества в области разведки и разработки месторождений железа, фосфата, боксита и других редкоземельных минералов. Я подчеркнул готовность казахстанских предпринимателей к освоению горнодобывающей промышленности Конго", – заявил глава государства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в ходе переговоров были всесторонне обсуждены возможности наращивания двусторонних контактов в транспортно-логистической сфере.

"Если Республика Конго является воротами в регион Центральной Африки, то порт Пуэнт-Нуар служит ключом к ним. Морская гавань обладает большим потенциалом, и Казахстан заинтересован в использовании возможностей этого порта. Мы должны приложить все усилия для развития взаимовыгодного сотрудничества. Поэтому я пригласил руководство и бизнес-сообщество Республики Конго принять участие в Международном форуме Астана, который состоится в 2025 году. Убежден, что в рамках этого мероприятия наши уважаемые гости с Африки смогут поближе познакомиться с экономическим потенциалом Казахстана", – сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев считает важным наладить культурно-гуманитарные связи между Астаной и Браззавилем. Он сообщил, что предложил конголезской молодежи обучение в вузах Казахстана.

Глава государства также обратил внимание на то, что наши страны установили тесные отношения на международном и региональном уровнях и имеют общие позиции по многим актуальным вопросам.

"Развивается взаимодействие в рамках глобальных и региональных структур. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках ООН и Африканского союза. В ходе нашей сегодняшней встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. Одной из самых актуальных проблем в нынешних реалиях является изменение климата. Мы договорились, что наши страны будут тесно взаимодействовать и вместе бороться с этой угрозой. Поддерживаю инициативу Глобальное десятилетие облесения, предложенную конголезским руководством", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что визит Дени Сассу-Нгессо в нашу страну имеет историческое значение.

"Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям Казахстана и Конго. Он также будет способствовать укреплению сотрудничества между Центральной Азией и Африкой. Убежден, мы будем поддерживать друг друга и вместе добьемся успеха", – сказал Глава государства.

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо. Фото: Акорда

По мнению президента Конго, перспективным направлением сотрудничества является развитие энергетической сферы

"Экономика нашей страны основана на нефтяной промышленности. Казахстан имеет большой опыт в этой сфере. Кроме того, мы можем совместно работать над освоением и других видов природных ресурсов. Энергетический сектор Конго готов предложить казахстанским компаниям большие возможности", – сказал Дени Сассу-Нгессо.

Напомним, сегодня утром в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго.