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Токаев лично проводил в аэропорту президента Конго (фото, видео)

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Токаев провел президента Конго
Президент Казахстана провел президента Республики Конго. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Конго Дени Сассу-Нгессо, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По cообщению Telegram-канала Акорды, официальный визит президента Республики Конго в Казахстан продолжится в Алматы.

Напомним, сегодня утром в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго. В ходе визита стороны подписали ряд документов.

Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2128647-tokaev-lichno-provel-v-aeroportu-prezidenta-kongo/

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