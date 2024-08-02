Токаев лично проводил в аэропорту президента Конго (фото, видео)

Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично проводил в столичном аэропорту президента Конго Дени Сассу-Нгессо, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По cообщению Telegram-канала Акорды, официальный визит президента Республики Конго в Казахстан продолжится в Алматы.

Напомним, сегодня утром в резиденции Акорда состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

На переговорах в узком составе Дени Сассу-Нгессо поблагодарил Токаева за теплый прием и высоко оценил политическое и экономическое развитие Казахстана на современном этапе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Дени Сассу-Нгессо провели переговоры в расширенном формате. Президента Казахстана пригласили посетить Конго. В ходе визита стороны подписали ряд документов.

Позже лидеры двух стран выступили с совместным заявлением.