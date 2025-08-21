Казахстанцы смогут посещать страну на берегу Карибского моря без визы

Казахстан и Гренада подписали соглашение о безвизовом режиме, однако оно пока распространяется только на официальных лиц и дипломатов, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

По данным Министерства иностранных дел, постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров и его коллега из Гренады Ингрид Джексон подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов.

"Договор предусматривает отмену въездных виз сроком до 30 календарных дней для официальных лиц и дипломатов обеих стран. Этот шаг направлен на развитие более тесных двусторонних связей и дальнейшее укрепление дружественных отношений между Казахстаном и Гренадой.

Соглашение заключено на неопределенный срок и вступит в силу со дня получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами соответствующих внутригосударственных процедур",- рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что дипломатические отношения между странами были установлены в ноябре 2012 года.

"Гренада является островным государством, которое расположено на юго-востоке Карибского моря на одноименном острове и шести прилегающих небольших островах в архипелаге Малых Антильских островов. Наиболее развитой отраслью гренадской экономики является туризм. В 2023 году страну посетили более 500 тыс. туристов", - сказано в сообщении.

Добавим, полный список стран, с которыми у Казахстана действует безвизовый режим, опубликован на официальном сайте "Электронного правительства".

В июле этого года стало известно, что Казахстан планирует расширить безвизовый режим с Турцией. До этого вступил в силу безвиз между Казахстаном и Вьетнамом. Ранее стало известно, что подобное соглашение об отмене визовых требований готовят Казахстан и Лаосская Народно-Демократическая Республика.

Кроме того, Казахстан одобрил соглашение об отмене визового режима с Таиландом, а еще раньше подписал соглашение о безвизовом режиме с САР Макао.

