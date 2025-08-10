"Худой мир лучше доброй ссоры". Токаев обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку. Он подтвердил безусловную заинтересованность Казахстана в установлении прочного мира на Украине на основе принципов международного права", - отмечается в сообщении Акорды.

В частности, президент напомнил, что Астана изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности. Он считает, что все стороны должны действовать согласно древней мудрости "худой мир лучше доброй ссоры".

Глава нашего государства подчеркнул, что полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии. Но сейчас главный приоритет - это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины.

Также было отмечено, что Казахстан намерен продолжать активное сотрудничество с Украиной в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Сегодня также стало известно, что Владимир Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

Сегодня в Белом доме высказались об участии Владимира Зеленского в саммите на Аляске.

