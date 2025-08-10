В Белом доме высказались об участии Зеленского в саммите на Аляске

Дональд Трамп открыт для трехстороннего саммита с обоими лидерами, но сейчас Белый дом сосредоточен на планировании его двусторонней встречи с Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC.

Белый дом, как сообщает телеканал, рассматривает возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где на следующей неделе, 15 августа, состоится встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Издание ссылается на заявление высокопоставленного американского чиновника и трех человек, осведомленных о внутренних обсуждениях.

"Это обсуждается", - сообщил один из источников.

Все собеседники NBC уточнили, что поездка Зеленского не согласована, и неясно, приедет ли он на Аляску.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил телеканалу, что это "абсолютно" возможно.

"Все очень надеются, что это произойдет", - сказал он.

На вопрос, приглашали ли США Зеленского на Аляску официально, высокопоставленный представитель Белого дома ответил: "Президент (Дональд Трамп - прим.ред.) остается открытым для трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом сосредоточен на планировании двусторонней встречи".

