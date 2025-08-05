Токаев встретился с Бердымухамедовым

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, глава государства провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Президент Казахстана поблагодарил Сердара Бердымухамедова за приглашение принять участие в Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное мероприятие является важной платформой для обмена мнениями и выработки практических решений по актуальным вопросам положения РСНВМ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транзитно-транспортной сферах.

Президенты вновь подтвердили приверженность курсу на всестороннее развитие стратегического партнерства Казахстана и Туркменистана.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан. В аэропорту его встретил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Между политиками состоялся короткий диалог, в ходе которого Токаев отметил, что с удовольствием принял приглашение на конференцию.

А уже сегодня Токаев провел неформальную встречу с главами стран Центральной Азии в Туркменистане. И выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, отметив, что амбиции таких стран должны быть смелее.

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