"Высокий международный авторитет": Токаев высказался о политике Туркменистана

В аэропорту Туркменистана, куда сегодня прилетел Касым-Жомарт Токаев, состоялся краткий диалог представителей двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, глава государства отметил, что сотрудничество Казахстана и Туркменистана развивается по восходящей и демонстрирует положительную динамику.

"Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич, рад видеть Вас вновь на священной туркменской земле, в братском Туркменистане. Я с удовольствием принял Ваше приглашение. Сам факт проведения такого важного форума с личным участием Генерального секретаря ООН - это свидетельство высокого международного авторитета Туркменистана, который на протяжении 30 лет проводит политику позитивного нейтралитета. Казахстан всецело поддерживает эту политику", - сказал Токаев.

Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил особый характер казахско-туркменских отношений.

Собеседники подчеркнули, что народы двух стран придают важное значение дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан, где его встретил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

О том, что Касым-Жомарт Токаев посетит Туркменистан стало известно 2 августа. Сообщалось, что Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоится в Авазе 5 августа.

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