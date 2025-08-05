"Амбиции должны быть смелее": Токаев обратился к странам, не имеющих выхода к морю

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      "Амбиции должны быть смелее": Токаев обратился к странам, не имеющих выхода к морю

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства выступил на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова за инициативу созвать конференцию, а также выразил признательность Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу за приверженность решению проблем и реализации возможностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ).

      "Более двух десятилетий назад Казахстан взял на себя ведущую роль, приняв у себя Первую конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, что ознаменовало начало его многолетнего непрерывного участия в этом процессе.

      В ходе этого исторического события была принята Алматинская программа действий, которая впервые включила вопросы Группы РСНВМ в глобальную повестку дня в области развития. Сегодня мы собрались в Авазе для того, чтобы предпринять новые усилия для дальнейшего продвижения в достижении стоящих перед нами задач", - подчеркнул глава государства.

      По его словам, 32 развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, представляют более полумиллиарда человек. Многие из них по-прежнему сталкиваются с препятствиями в доступе к финансированию, технологиям и на мировые рынки.

      "Ограниченные региональные транспортные связи по-прежнему остаются основной проблемой для стран, не имеющих выхода к морю. Эта проблема влечет за собой ряд экономических трудностей, включая высокие транзитные и торговые издержки, а также уязвимость перед геополитическими факторами.

      Эти ограничения влияют на благосостояние граждан и снижают конкурентоспособность. Они еще более усугубляются конфликтами, экономическими санкциями, сбоями в цепочках поставок и ростом глобального недоверия.

      Тем не менее Казахстан считает, что развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, должны рассматриваться как равные и перспективные партнеры в формировании решений глобальной повестки дня. Голоса развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, должны быть громче, наше сотрудничество - глубже, а коллективные амбиции - смелее", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Токаев выступил в Таджикистане
      Токаев выступил в Таджикистане. Фото: Акорда

      Глава государства отметил, что Казахстан полностью поддерживает Авазскую программу действий в качестве дорожной карты на пути к устойчивому, инклюзивному и устойчивому будущему.

      "Это важное начинание должно получить политическую поддержку транзитных стран, международных организаций по развитию и финансовых институтов. Необходимы инновационные финансовые механизмы для стимулирования инвестиций в такие ключевые секторы, как транспорт, энергетика и цифровая инфраструктура", - заявил президент.

      Еще одной насущной проблемой Касым-Жомарт Токаев назвал изменение климата.

      "Многие страны, не имеющие выхода к морю, сталкиваются с нехваткой воды, таянием ледников, опустыниванием и другими экстремальными погодными явлениями. Решение этих проблем требует скоординированных региональных усилий и активной международной поддержки. В то же время я считаю, что меры по борьбе с изменением климата должны оставаться сбалансированными и инклюзивными, отвечать обоснованным потребностям стран в области развития.

      Для укрепления наших совместных усилий по борьбе с изменением климата я приглашаю вас на Региональный экологический саммит, который пройдет в Астане в партнерстве с Организацией Объединенных Наций в апреле следующего года", - сказал глава нашего государства.

      Президент сообщил, что Казахстан совместно с партнерами прилагает значительные усилия по укреплению региональной взаимосвязанности, продвижению цифровой трансформации и содействию долгосрочному устойчивому росту.

      "Мы уделяем приоритетное внимание развитию транспортных коридоров и транзитной инфраструктуры вдоль маршрута "Север - Юг" и Среднего коридора. Наша долгосрочная цель - создание единой сети железнодорожных, автомобильных, авиационных и логистических центров. Это укрепит позиции Казахстана как Евразийского транзитного хаба, на который в настоящее время приходится почти 85% сухопутных поставок грузов между Азией и Европой. Мы также инвестируем в цифровизацию. Казахстан создал Центр искусственного интеллекта AlemAI в Астане и недавно запустил суперкомпьютер. Наши двери открыты для научного сотрудничества, и мы приглашаем партнеров присоединиться к нам", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Высказываясь по вопросам региональной повестки, uлава государства отметил, что опыт Центральной Азии показывает, что география не определяет судьбу.

      "Мы движемся от нынешнего состояния без выхода к морю к будущему, где связанность по суше будет иметь не менее важное значение. Наш регион демонстрирует устойчивость в своем социально-экономическом развитии и показывает, что при наличии политической воли, стратегических инвестиций и международного партнерства отсутствие выхода к морю может стать мощным стимулом роста, а не препятствием.

      Мы являемся свидетелями того, как Центральная Азия превратилась в регион взаимовыгодного взаимодействия с динамично развивающимся потенциалом в области торговли, инвестиций, транспорта, связи, а также устойчивого управления ресурсами. Два дня назад Казахстан подписал с ООН Соглашение о создании Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана со штаб-квартирой в Алматы. Уверен, что это важное достижение для всего региона, которое полностью соответствует благородным целям Авазской программы. Еще раз выражаю благодарность Генеральному секретарю ООН и всем нашим центральноазиатским партнерам за поддержку инициативы Казахстана", - подчеркнул президент.

      В завершение Касым-Жомарт Токаев вновь подтвердил твердую приверженность нашей страны целям и принципам группы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

      "Только путем укрепления международного партнерства мы сможем обеспечить, чтобы развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, оставались неотъемлемой частью глобальной повестки дня в области развития", - подытожил свое выступление глава нашего государства.

      Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан№ В аэропорту его встретил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Между политиками состоялся короткий диалог, в ходе которого Токаев отметил, что с удовольствием принял приглашение на конференцию.

      А уже сегодня Токаев провел неформальную встречу с главами стран Центральной Азии в Туркменистане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.