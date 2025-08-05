Токаев провел неформальную встречу с главами стран Центральной Азии в Туркменистане (фото)
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Встреча состоялась перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
"В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона", - сообщили в Акорде.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Туркменистан вчера, 4 августа. В аэропорту его встретил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов. Между политиками состоялся короткий диалог, в ходе которого Токаев отметил, что с удовольствием принял приглашение на конференцию.
Добавим, ранее в Акорде называли цель визита Токаева в Туркменистан. Отмечалось, что он примет участие в Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2272155-tokaev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-prezidentov/
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