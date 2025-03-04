Региональный хаб ООН появится в Алматы: Генассамблея приняла резолюцию

В Алматы появится региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря президента Токаева.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в своем Telegram-канале, сегодня при соавторстве 152 стран Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Это значимый внешнеполитический успех Казахстана. Глава государства выразил признательность всем государствам-партнерам за поддержку казахстанской инициативы.

Президент считает, что региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе", - написал Желдибай.

Напомним, с инициативой по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана глава Казахстана Касым- Жомарт Токаев выступил еще в мае в 2023 года на фоне ухудшения ситуации в Афганистане.

Тогда казахстанский лидер призывал страны отмечал важность усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране

"Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - отмечал Токаев.

Хаб, по словам Токаева, обеспечит эффективную координацию проектной деятельности ООН в регионе.