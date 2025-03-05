Какие задачи будет выполнять центр ООН в Алматы, рассказал Айдос Сарым

Депутат мажилиса Айдос Сарым рассказал о целях и задачах регионального центр ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, который появится в Алматы, передает NUR.KZ.

Вчера, 4 марта, стало известно, что в Алматы появится региональный центр ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Данную инициативу на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества между государствами и устойчивом развитии Центральной Азии, играя ключевую роль в продвижении региональной интеграции.

Какие задачи будет выполнять центр, корреспонденту NUR.KZ рассказал депутат мажилиса парламента РК Айдос Сарым.

- Какое значение для Казахстана имеет учреждение в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана?

- Прежде всего, стоит отметить, что данное решение - результат очень длительного труда дипломатов, нашего политического менеджмента, который очень длительное время занимался этим вопросом.

Нам приходилось доказывать, что Алматы является наиболее оптимальным маршрутом мировой логистики, комфортным городом и для бизнеса, и для банкинга. Поэтому я считаю, что это на самом деле это общая заслуга и как Казахстана, и Алматы как города.

Помимо того, что это очень престижно, что это очень медийно, это также и экономически очень выгодно. Понятно, что если приезжают большие международные организации, то это рабочие места, загрузка наших самолетов и поездов, поддержка МСБ, так как этим специалистам нужно будет как-то передвигаться, питаться, где-то проживать. Получается, со всех точек зрения для нас это только плюс.

Деятельность организации будет оплачиваться ООН, а мы выделяем им землю и будем помогать обосноваться. Но в целом это будет самостоятельная организация, структура, которая станет своеобразным центром притяжения.

Поверьте, многие страны пытались продвигать подобные инициативы, но для расположения Центра был выбран именно Казахстан. И это важно.

Скорее всего, каждая страна будет делегировать туда своего представителя, но при этом, основной офис, наверное, все-таки будет набираться в Казахстане. Нужны эксперты, менеджеры, переводчики, персонал, который будет заниматься вопросами функционирования.

И то, что Генеральная Ассамблея поддержала данную инициативу, для нас символ того, что Казахстан воспринимается как безопасная страна, куда они могут отправить своих представителей. Ведь сегодня мы живем в такое время, когда многие вопросы политизированы, достичь консенсуса бывает нелегко. Если представить, что в зале сидит 160-170 стран, и из них абсолютное большинство голосуют за какую-либо страну, это, конечно, означает доверие к этой стране, ее надежность и перспективность. Если бы у нас все было плохо, наблюдался бы высокий уровень криминала, голода или других негативных факторов, то навряд ли бы такой площадкой был выбран Казахстан.

Мы понимаем, что мир меняется, ситуация меняется. Региональный центр будет настоящим хабом, где сидят представители ООН, которые живут в данном регионе и вникают в проблемы, соответственно, могут лоббировать определенные интересы.

Вместе с тем, надо понимать, что большие международные инструменты ООН станут для нас каналами для получения и обмена информацией, технологиями, управленческими решениями. Поэтому, я думаю, в любом случае, это и экономически, и политически очень выгодно.

- Что относится к Целям устойчивого развития ООН, а также какие, по Вашему мнению, вопросы будут стоять в приоритете у нового Центра?

- Цели устойчивого развития - это один из таких больших проектов, которые ведет ООН. То есть, огромное количество показателей, по которым мы должны соответствовать.

У нас, допустим, в мажилисе и сенате есть целые комиссии, которые занимаются данными вопросами. Так же как и в системе образования, культуры, здравоохранении. Это не только работа с большими данными, но и методами достижения.

Мы должны понимать, что страны нашего региона зависят друг от друга, и ни в одном из наших государств не будет благополучной картины, если в соседних странах будет присутствовать напряженность.

В частности, если где-то будет большой очаг распространения наркотрафика, терроризма, будет обнищание населения, климатические проблемы и т. д. Это все вопросы, которые ни одно государство само по себе, самостоятельно, в отрыве от других решить не может, чтобы повлиять на которые, нужен более высокий уровень. И вот такие площадки помогут в их решении в глобальном смысле.

Ведь, если разобраться, некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, начинаются не в Казахстане, а, например, в Кыргызстане или Таджикистане, если мы говорим о водном вопросе. Не секрет, что проблемы наркотрафика идут из Афганистана. И не решив всю цепочку проблем, можно не ждать результата. Так, мы понимаем, что в том же Афганистане нужны хорошие рабочие места, чтобы население, несколько поколений которого выросли с автоматами в руках или выращивая запрещенные культуры, изменили взгляды и у них появилась мотивация жить по-другому.

- Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе. Какие направления в данном вопросе Вы могли бы выделить?

- Это может быть трафик терроризма, пограничные или межгосударственные конфликты, войны. Есть огромное количество всевозможных футурологических исследований, которые предрекают те или иные конфликты в регионе. Вот, скажем, водная проблема, если она достигнет определенного уровня, то возможны межстрановые конфликты на этой почве.

Поэтому лучше сейчас научиться решать данные вопросы и принимать соответствующие меры, используя ООН, в лице его институтов, привлекая специалистов из других регионов, их опыт, как в других местах решают такого рода вопросы.

Таким образом, нам важно не просто наличие офиса в Казахстане, а именно уметь с ними работать, использовать для своих нужд и интересов.

В современном мире важна любая субъектность. То есть, чем больше нас знают, чем больше нас уважают, чем больше стран считают нас надежным партнером, чем больше в Казахстане будет размещено офисов крупных брендов, чем больше в Казахстан будут заходить инвесторы, открываться фабрики, магазины, заводы, чем больше сюда будут ехать туристы, тем более Казахстан будет считаться безопасной страной. А это будет отражаться и на внутренней ситуации, и на глобальном положении дел.