Токаев прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как ранее и анонсировалось, прибыл в Беларусь, где планирует принять участие в международных мероприятиях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщили в пресс-службе президента, Касым-Жомарт Токаев прибыл в Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Напомним, о визите Токаева в Беларусь в Акорде сообщили накануне. Отмечалось, что визит запланирован на 26 и 27 июня.

Напомним, до этого Токаев принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, в декабре 2024 года.

До этого, в мае того же года, президент Казахстана прилетел в Москву, а первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

Тогда он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

"Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как "десятилетие упущенных возможностей", - сказал тогда президент.