Токаев отправится в Беларусь: в Акорде назвали причину визита

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 26 и 27 июня будет находиться в Минске. По данным Акорды, президент примет участие в международных мероприятиях, передает NUR.KZ.

Как сообщила Акорда, Касым-Жомарт Токаев 26 и 27 июня посетит Минск для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и Евразийском экономическом форуме.

Напомним, до этого Токаев принимал участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, в декабре 2024 года.

До этого, в мае того же года, президент Казахстана прилетел в Москву, а первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

Тогда он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

"Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как "десятилетие упущенных возможностей", - сказал тогда президент.