Токаев выступил в Москве на расширенном заседании ЕАЭС (фото)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном саммите Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), который состоялся в Москве, сообщает пресс-служба президента на его официальном сайте.

В своем выступлении Глава нашего государства выразил признательность российской стороне за блестящую организацию саммита и теплый прием. Он также поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента Российской Федерации.

Лидер Казахстана напомнил участникам заседания, что десять лет назад в Астане был подписан исторический договор о Евразийском экономическом союзе.

"За сравнительно небольшой период наш Союз трансформировался в важное и перспективное интеграционное объединение на международном пространстве. Совместными усилиями было принято более тысячи различных нормативных документов. Правильность выбранного вектора развития нашего объединения подтверждают макроэкономические итоги десятилетия. Так, торговый оборот Казахстана со странами – участницами Союза вырос в 1,7 раза, достигнув 28,5 млрд долларов, а экспорт – более чем в 2 раза. Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза способствует поступательному развитию экономики Казахстана. Только по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 5,1 %. Мы считаем это неплохим результатом", – заявил президент Казахстана.

Главы государств ЕАЭС. Фото: Акорда

По его мнению, высокий уровень интеграционного взаимодействия подкрепляется совместной реализацией крупных инфраструктурных проектов, развитием промышленной кооперации и формированием общего рынка услуг. Касым-Жомарт Токаев считает, что для дальнейшего устойчивого развития в условиях геополитической неопределенности объединение должно стать более гибким и эффективным. Он привел оценки Всемирного банка, по которым темпы роста мирового ВВП в первой половине текущего десятилетия могут оказаться самыми низкими за последние 30 лет.

"Если международное сообщество не примет действенные решения, то этот период может войти в историю как "десятилетие упущенных возможностей". Несомненно, это большой вызов и для Евразийского экономического союза, являющегося неотъемлемой частью глобальной экономики. Нам предстоит задействовать все резервы и решить задачи, поставленные при создании Союза. Прежде всего, речь идет о полноценной реализации фундаментального принципа экономического Союза – свободы движения товаров. Нам необходимо создать действительно единый и системно функционирующий безбарьерный внутренний рынок. Важно полностью устранить практику применения скрытых ограничений, "точечных решений" и какого-либо ручного управления. Считаю, что это должно стать безусловным приоритетом работы Евразийской экономической комиссии", – подчеркнул глава нашего государства.

Другой ключевой задачей президент Казахстана назвал "перестройку внешней торговли".

"Очевидно, что наше объединение обладает огромными возможностями для расширения своей ниши на глобальном рынке. Предлагаю поручить Евразийской экономической комиссии выработать системные решения по укреплению потенциала Союза на внешнем контуре. Необходимо создать соответствующие условия для более активного выхода евразийской продукции на зарубежные рынки. Крайне важно обеспечить беспрепятственный транзит товаров в третьи страны. На фоне трансформации мировой экономики особое значение для Евразийского экономического союза имеет расширение сети соглашений о свободной торговле с третьими странами. Это позволит максимально упростить доступ наших экспортеров на новые рынки, интегрировать их в региональные и глобальные производственные цепочки", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он заявил, что Казахстан приветствует решение о начале переговоров с Монголией по заключению временного торгового соглашения. Вместе с тем имеются большие перспективы сотрудничества с быстро развивающимися странами Азии, Африки и Ближнего Востока.

"Кооперация с Глобальным Югом представляет особый интерес, учитывая ожидаемый вклад только одной Азии в текущий рост мирового ВВП на уровне 60%. Для выхода на рынки Персидского залива предлагаем государствам – членам экономического Союза, Казахстан это уже делает, присоединиться к Ашхабадскому соглашению о создании Международного транспортного коридора", – отметил лидер Казахстана.

Глава государства полагает, что базовым условием налаживания долгосрочной интеграции остается наличие устойчивой системы транспортной связанности с внешними рынками

"Сегодня Евразийский транспортный каркас обеспечивает эффективную торговую связь между Европой и Азией, Севером и Югом. Однако в ближайшие десятилетия износ инфраструктуры в Евразийском регионе станет более ощутимым, и потребности в ее обновлении будут только расти. Поэтому приоритетным вопросом является модернизация и расширение транспортной и логистической инфраструктуры. Недаром говорят, что там, где прокладываются рельсы, открывается путь к новым возможностям. Поэтому мы в Казахстане до 2030 года планируем отремонтировать 11 тысяч и проложить более 5 тысяч километров новых железных дорог. В рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" построен казахстанский терминал в китайском городе Сиане, в котором формируется до 40 % объема контейнерных перевозок по маршруту "Китай – Европа". В планах также запуск 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море", – сообщил президент.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане по всему периметру страны начата масштабная модернизация международных автомобильных пунктов пропуска. Эти комплексные инфраструктурные решения будут способствовать дальнейшему сопряжению и расширению возможностей евразийских транспортных артерий.

"Железнодорожная отрасль Казахстана получит новый импульс к развитию за счет создания единой цифровой экосистемы. Планируем уже в следующем году использовать в железнодорожных перевозках элементы искусственного интеллекта. Использование передовых технологий позволит значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы, в том числе для наших партнеров. Важно создать "бесшовную" логистику путем гармонизации тарифной политики и таможенных процедур, а также создания единого евразийского цифрового коридора. В качестве практической меры предлагаем приступить к внедрению механизма удаленной проверки всех товаросопроводительных документов с использованием QR-кодов и взаимного признания цифровых документов", – предложил глава государства.

Президент Казахстана назвал следующей приоритетной задачей углубление промышленной кооперации. Как было сказано в выступлении, сегодня около 90% экспорта "евразийской пятерки" приходится на промежуточные товары.

"В условиях глобального технологического прогресса остро стоит вопрос повышения "сложности" производимой продукции. Поэтому необходимо усилить технологическую интеграцию в реальном секторе экономики. Как известно, с текущего года будет оказываться финансовое содействие промышленным кооперационным проектам за счет средств бюджета Евразийского экономического союза. Важно также обеспечить поддержку высокотехнологичным предприятиям, которые налаживают производство товаров высокого передела. Естественно, важной задачей является создание прозрачного механизма обеспечения равного доступа к финансированию. Со своей стороны Казахстан продолжит последовательную политику, направленную на развитие промышленной кооперации на евразийском пространстве. На сегодняшний день со странами – участницами Союза прорабатывается реализация более 150 индустриальных проектов", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил большие перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, способной стать новой точкой экономического роста.

"При участии российских партнеров ведем строительство высокотехнологичных заводов по производству полипропилена, полиэтилена и бутадиена. Будет налажен выпуск продукции третьего передела, в 20 раз превышающей стоимость исходного сырья", – сказал лидер Казахстана.

Глава государства считает еще одним важным направлением сотрудничества укрепление продовольственной безопасности.

"Всем известно, что Евразийский регион обладает одним из самых высоких производственно-ресурсных и экспортных потенциалов в мире. В условиях роста численности населения, ограниченности ресурсов в других макрорегионах мы имеем возможность обеспечить продовольствием около 600 миллионов человек. При этом роль Союза в обеспечении глобальной продовольственной безопасности будет только усиливаться. Наше стратегическое видение состоит в том, чтобы трансформировать агропромышленный комплекс в высокотехнологичную отрасль. Для этого крайне важно принимать согласованные меры по внедрению прорывных инновационных технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике, биотехнологиях и агронауке", – отметил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, на сегодня именно успешная цифровая трансформация становится определяющим фактором экономического прогресса и технологического суверенитета не только отдельных стран, но и целых регионов.

"Нам важно занять достойное место и быть в авангарде "цифровой гонки" на глобальном уровне. Сотрудничество в сфере цифровизации должно стать движущей силой устойчивого развития интеграционного объединения. Поэтому Казахстан поддерживает инициативу Евразийской экономической комиссии по развитию "четырех свобод" Союза в условиях повсеместной цифровизации. В свою очередь мы создаем одну из наиболее быстро растущих цифровых экономик в нашей части мира, уделяя особое внимание искусственному интеллекту", – отметил глава государства.

Заседание ВЕЭС. Фото: Акорда

В завершение своей речи президент Казахстана подчеркнул, что всего за 10 лет существования Евразийского экономического союза государства-участники добились впечатляющих результатов по всем направлениям. Но с учетом огромного потенциала объединения предстоит сделать еще больше. По его словам, Казахстан будет поддерживать экономическую интеграцию, основанную на принципах равноправия и взаимовыгодного партнерства.

Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил всех с наступающим Днем Великой Победы.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие премьер-министр Армении – председатель ВЕЭС Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, а также главы государств-наблюдателей – президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, а также генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

По итогам заседания был принят ряд документов.

Сегодня президент Казахстана прилетел в Москву – и первым пунктом в его повестке было участие в заседании ВЕЭС в узком составе.

Завтра, 9 мая, в Москве состоится парад Победы, в котором уже заявлено участие президента Кыргызстана. Поприсутствует ли на параде Касым-Жомарт Токаев, пока не известно.

В Казахстане в этом году, как и в прошлых двух, военных парадов проводить не планируют. В Минобороны заявляли, что решение принято из расчета экономии бюджетных средств.