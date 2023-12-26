Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны «евразийской пятерки». Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от полутора до трех процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

️По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.

️Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене.

️Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС – свободы движения товаров

Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.

"Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", – подчеркнул глава нашего государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2052576-tokaev-prinyal-uchastie-v-zasedanii-vysshego-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soveta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.