Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В своем выступлении глава нашего государства выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны «евразийской пятерки». Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от полутора до трех процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

️По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики.

️Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене.

️Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС – свободы движения товаров

Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.

"Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", – подчеркнул глава нашего государства.