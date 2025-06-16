Визит Си Цзиньпиня: аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением

Пассажиров, которые планируют воспользоваться рейсами из аэропорта Астаны, попросили приезжать раньше из-за проведения форума "Центральная Азия - Китай", передает NUR.KZ.

Как указано в Telegram-канале аэропорта, в связи с проведением форума "Центральная Азия - Китай" с 16 по 18 июня в Астане будут действовать временные ограничения движения.

"Возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра). Просим вас заранее планировать поездку в аэропорт, учитывая возможные ограничения.

Рекомендуем выезжать заблаговременно и выбирать альтернативные маршруты. В данный период возможны изменения в расписании полетов", - сказано в сообщении.

Пассажиров также попросили уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее стало известно, что в Астане 16-18 июня введут ограничения на движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением заседания делового совета "Китай – Центральная Азия".

Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева прилетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Добавим, что последний визит Си Цзиньпина в Казахстан состоялся в июле прошлого года.