Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Визит Си Цзиньпиня: аэропорт Астаны обратился к пассажирам с предупреждением

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Фото: instagram.com/nqz_airport

Пассажиров, которые планируют воспользоваться рейсами из аэропорта Астаны, попросили приезжать раньше из-за проведения форума "Центральная Азия - Китай", передает NUR.KZ.

Как указано в Telegram-канале аэропорта, в связи с проведением форума "Центральная Азия - Китай" с 16 по 18 июня в Астане будут действовать временные ограничения движения.

"Возможны затруднения на участке от аэропорта до проспекта Мангилик Ел (по Кабанбай батыра). Просим вас заранее планировать поездку в аэропорт, учитывая возможные ограничения.

Рекомендуем выезжать заблаговременно и выбирать альтернативные маршруты. В данный период возможны изменения в расписании полетов", - сказано в сообщении.

Пассажиров также попросили уточнять актуальную информацию у авиакомпаний.

Ранее стало известно, что в Астане 16-18 июня введут ограничения на движение транспорта на ряде улиц в связи с проведением заседания делового совета "Китай – Центральная Азия".

Напомним, на прошлой неделе в Акорде сообщили, что в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева прилетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Добавим, что последний визит Си Цзиньпина в Казахстан состоялся в июле прошлого года.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2255856-vizit-si-czinpinya-aeroport-astany-obratilsya-k-passazhiram-iz-za-vozmozhnyh-izmeneniy-v-raspisanii/