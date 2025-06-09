У Шымкента появился город-побратим: где он находится

Касым-Жомарт Токаев и президент Болгарии Румена Радев обменялись двусторонними документами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Теперь у Шымкента появился город-побратим в Словакии.

Как сообщили в Акорде, после переговоров Касым-Жомарт Токаев и президента Болгарии Румен Радев обменялись двусторонними подписанными документами.

На прошлой неделе стало известно, что президент Болгарии Румен Радев посетит Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня, 9 июня, в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили президента Болгарии Румена Радева. При встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы.

О чем Токаев говорил с президентом Болгарии, можно прочитать здесь.

Добавим, сегодня стало известно, что 10-11 июня Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта и коммуникаций Республики Болгария по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Меморандум о взаимопонимании между городом Астаной и городом Софией.

Меморандум об установлении побратимских отношений между городом Шымкентом и городом Пловдивом.

Меморандум о взаимопонимании между Академией государственного управления при президенте РК и Дипломатическим институтом МИД Болгарии.

Меморандум о взаимопонимании между ТОО "Внешнеторговая палата Казахстана" и Болгарской торгово-промышленной палатой.