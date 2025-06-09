"Открывает новые перспективы": о чем Токаев говорил с президентом Болгарии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Политика

      "Открывает новые перспективы": о чем Токаев говорил с президентом Болгарии

      Опубликовано:

      Переговоры
      Переговоры. Фото: Акорда

      Сегодня, 9 июня, в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Болгарии. В Акорде состоялись переговоры в расширенном формате, передает NUR.KZ.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

      Как подчеркнул президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества.

      Переговоры
      Переговоры. Фото: Акорда

      Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

      "Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

      Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

      Переговоры
      Переговоры. Фото: Акорда

      Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

      "Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.

      В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки.

      Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

      Напомним, ранее стало известно, что президент Болгарии Румен Радев посетит Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

      Сегодня, 9 июня, в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили президента Болгарии Румена Радева.

      При встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы.

      Добавим, Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, - пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

      В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

      До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

      А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.

      В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.

      Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.