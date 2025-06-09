"Открывает новые перспективы": о чем Токаев говорил с президентом Болгарии
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Сегодня, 9 июня, в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Болгарии. В Акорде состоялись переговоры в расширенном формате, передает NUR.KZ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.
Как подчеркнул президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества.
Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.
"Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.
Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.
"Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.
В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки.
Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.
Напомним, ранее стало известно, что президент Болгарии Румен Радев посетит Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Сегодня, 9 июня, в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили президента Болгарии Румена Радева.
При встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы.
Добавим, Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, - пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.
В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.
До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.
А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.
В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.
Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2253477-chto-obsuzhdalos-na-peregovorah-tokaeva-s-prezidentom-bolgarii/
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