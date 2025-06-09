"Открывает новые перспективы": о чем Токаев говорил с президентом Болгарии

Сегодня, 9 июня, в Казахстан с официальным визитом прибыл президент Болгарии. В Акорде состоялись переговоры в расширенном формате, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, президенты Казахстана и Болгарии провели переговоры в расширенном формате.

Как подчеркнул президент Казахстана, визит Румена Радева с представительной делегацией открывает новые перспективы для укрепления двустороннего сотрудничества.

Переговоры. Фото: Акорда

Глава нашего государства отметил устойчивый рост товарооборота и имеющийся потенциал для его наращивания. Согласно статистике, за четыре месяца текущего года взаимная торговля превысила 83 млн долларов, а в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза, достигнув 375 млн долларов.

"Казахстан стремится к дальнейшей диверсификации экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поддержал взаимодействие с болгарскими компаниями и инвесторами, подчеркнув, что ключевую роль в обеспечении успеха этой деятельности должна сыграть Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Переговоры. Фото: Акорда

Президент Болгарии выразил благодарность за теплый прием и подчеркнул, что его страна высоко ценит возможность углублять партнерство с Казахстаном, открывая новые горизонты для многопланового сотрудничества.

"Болгария рассматривает Казахстан как ключевого стратегического партнера в Центральной Азии. Я убежден, что ключ к успеху - это взаимодействие. В дальнейшем развитии наших отношений, а также контактов между Европейским союзом и Казахстаном мы должны в полной мере опираться на стратегическое расположение наших стран, которые являются ключевыми звеньями в связях между Азией и Европой", - сказал Румен Радев.

В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двусторонней повестки.

Была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих развитию казахско-болгарских отношений.

Напомним, ранее стало известно, что президент Болгарии Румен Радев посетит Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Сегодня, 9 июня, в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева торжественно встретили президента Болгарии Румена Радева.

При встрече Касым-Жомарт Токаев отметил, что Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы.

Добавим, Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, - пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.

В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.