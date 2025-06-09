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    Политика

      "Ваши успехи вызывают восхищение": президента Болгарии встретили в Акорде (фото)

      Опубликовано:

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Сегодня, 9 июня, в резиденции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева встретили президента Болгарии Румена Радева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, состоялась торжественная церемония встречи президента Республики Болгария Румена Радева, прибывшего с официальным визитом в Астану.

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      Встреча Румена Радева
      Встреча Румена Радева. Фото: Акорда

      После встречи состоялись переговоры президентов Казахстана и Болгарии.

      "Болгария - один из важнейших партнеров Казахстана в Европе, с которым нас связывают глубокие политические и экономические узы.

      Наше двустороннее сотрудничество демонстрирует стабильную динамику в самых разных сферах. Это проявляется в доверительном политическом диалоге, плодотворном межпарламентском взаимодействии, динамичном росте торговли и инвестиций, контактах между людьми и взаимной поддержке на международной арене", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

      Он также отметил, что двусторонняя торговля выросла, и это очень хорошая тенденция.

      "Около 60 компаний с болгарским участием успешно работают на нашем рынке. В настоящее время мы продуктивно сотрудничаем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, производство, транспорт и строительство.

      Мы видим большой потенциал для сотрудничества в таких перспективных областях, как энергетика, транспорт и логистика, "зеленый" переход, атомная отрасль, космос, сельское хозяйство, цифровизация, здравоохранение и туризм, - сказал президент Казахстана.

      Переговоры
      Переговоры. Фото: Акорда

      "Болгария высоко ценит укрепление традиционно теплых и плодотворных связей между нашими странами и народами", - ответил президент Болгарии Румен Радев.

      "Хочу лично приветствовать Вашу дальновидную политику и масштабные реформы, которые способствуют процветанию Вашей страны.

      Мы считаем Казахстан ключевым и приоритетным партнером в Центральной Азии.

      Ваши успехи за эти годы вызывают восхищение: стремительный экономический рост, прорывы в инновациях, науке, образовании и высоких технологиях. Вчера я посетил национальный космический центр. Ваши достижения произвели на меня глубокое впечатление", - добавил президент Болгарии.

      Напомним, ранее стало известно, что президент Болгарии Румен Радев посетит Астану по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

      Добавим, Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, - пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

      В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

      До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.

      А согласно информации на сайте посольства РК в Болгарии, дипломатические отношения между двумя странами были установлены 5 июня 1992 года.

      В январе 1994 года в Казахстане открылось посольство Болгарии.

      Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Болгарии является Виктор Темирбаев.

      Также добавим, сегодня стало известно, что 10-11 июня Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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