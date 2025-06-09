Роберт Фицо прилетит в Казахстан

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по приглашению Токаева посетит Казахстан с официальным визитом 10-11 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как рассказали в пресс-службе Акорды, в ходе переговоров президент Казахстана и глава правительства Словакии обсудят перспективы расширения казахско-словацкого партнерства.

Отметим, как пишет РБК, в октябре 2023 года 60-летний Роберт Фицо в третий раз получил должность премьера, после того как победу на парламентских выборах одержала левоцентристская партия "Направление — социальная демократия" (Smer-SD), которую он возглавляет.

Добавим, по информации на сайте посольства РК в Словацкой Республике, дипломатические отношения между странами были установлены в 1993 году. Первое посольство Словакии в Казахстане открылось в 2005 году, а диппредставительство РК в Словакии - в 2006 году.

С июня 2022 года чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Словацкой Республике является Толежан Барлыбаев.

Напомним, в мае 2024 года Роберта Фицо ранили при стрельбе на месте заседания кабмина - в него выстрелили, когда он вышел к общественности. Нападавший был задержан полицией, пострадавшего политика госпитализировали.

Подозреваемый в нападении при допросе заявил, что выстрелил в Фицо, потому что не разделяет его политические взгляды.

Касым-Жомарт Токаев, комментируя покушение на премьер-министра Словакии, заявлял о "своем решительном осуждении и неприятии этого подлого террористического акта, которому не может быть оправдания".