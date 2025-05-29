Компания из ОАЭ инвестирует 1 млрд долларов в энергетику Казахстана

Представитель компании из ОАЭ сообщил на Международном форуме "Астана 2025" об инвестициях в 1 млрд долларов в проект по выработке электроэнергии с помощью возобновляемых источников, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале Международного форума "Астана 2025", представитель компании Masdar из ОАЭ рассказал об инвестициях в проект по выработке электроэнергии с помощью возобновляемых источников.

"Мы очень рады иметь возможность работать в Казахстане, и мы думаем, что потенциал очень большой. Помимо тех проектов, с которыми мы уже работаем, мы привлекаем порядка 1 млрд долларов инвестиций, и мы верим, что еще многое можно сделать в этом регионе", - сообщил директор по развитию проектов и бизнеса в СНГ компании Masdar Абдулла Заид.

Компания Masdar работает в Казахстане с 2017 года. Абдулла Заид отметил, что недавно было подписано соглашение с "Самрук-Казына" о реализации нового проекта

"Он будет поставлять 500 мегаватт энергии весь год. Более того, мы подписали соглашение о развитии проектов по всей стране, чтобы стабилизировать ситуацию и начать поставлять энергию от проектов по возобновляемой энергии", - отметил он.

Напомним, ранее в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с арабскими инвесторами, имеющими планы на Каспий.

А сегодня во время форума Токаев заявил, что возлагает большие надежды на плодотворный обмен мнениями по вопросам мировой экономики, регионального сотрудничества и другим актуальным проблемам международной повестки дня.

Также Токаев во время выступления на международном экономическом форуме "Астана" высказался о войнах в мире, и объяснил, почему Казахстан отказался от ядерного оружия.

Добавим, как сообщается на сайте форума, Astana International Forum, или Международный форум Астана, представляет собой площадку для глобального диалога и сотрудничества.

Форум объединяет ведущих спикеров из правительств, международных организаций, предприятий и академических учреждений для участия в новаторских дискуссиях и выработки практических решений наших самых насущных глобальных проблем.

В этом году AIF расширяет сферу своего внимания, охватывая широкий круг вопросов, включая энергетическую безопасность, борьбу с изменением климата, геополитическое сотрудничество, международную торговлю, технологические инновации и устойчивое развитие, что отражает взаимосвязанный характер сегодняшнего мирового ландшафта и необходимость совместных межсекторальных подходов.