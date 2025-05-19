Либеральный мэр Бухареста победил трамписта Симиона на выборах президента Румынии

В Румынии завершают подсчет голосов на выборах президента страны. Либеральный мэр Бухареста Никушор Дан побеждает во втором туре. Он уверенно обходит своего оппонента, лидера националистической партии AUR Джордже Симиона.

После обработки 99,85% бюллетеней Дан набирает 53,76%, а Симион — 46,24%.

После публикации данных экзитполов, показавших аналогичный результат, Симион заявил, что не доверяет этим цифрам, и провозгласил себя новым президентом, но после появления официальных результатов признал поражение.

«Я хочу поздравить моего оппонента, Никушора Дана. Он выиграл выборы, и такова была воля румынского народа», — сказал Симион в видео в фейсбуке и добавил, что намерен продолжать «борьбу за Румынию».

Никушора уже поздравил с победой президент Украины Владимир Зеленский.

«Для Украины, как соседа и друга, важно, чтобы Румыния была надежным партнером. И мы уверены, что она будет. Сотрудничая, мы сможем сделать сильнее и наши страны, и нашу Европу», — написал Зеленский в сети X.

Дан Никушор — сторонник помощи Украине и углубленной интеграции Румынии в Евросоюз.

Парадные рубашки, православные платки и серьезные опасения

Избирательные участки в Бухаресте открылись в семь утра. Уже в первые часы наблюдатели заметили, что голосование шло активнее, чем в первом туре.

Утром голосовать приходили в основном представители старшего поколения. Мужчины — в белых рубашках и пиджаках, женщины — в национальных нарядах, украшенных цветочной вышивкой.

«Я очень волнуюсь за исход этих выборов. Точнее за то, что будет дальше, — сказала Би-би-си пенсионерка Роксана. — Опасаюсь, что будет насилие и беспорядки в стране. У меня два сына молодых. Вот за них переживаю».

К обеду на выборы стала подтягиваться молодежь и семейные пары с детьми. Кое-где у участков даже стали выстраиваться небольшие очереди.

Центральное избирательное бюро сообщает, что по итогам дня явка составила 64,72% — это рекордный показатель за последние двадцать лет.

В столице 55-летний Никушор Дан пользуется большей поддержкой, чем его соперник.

Математик по образованию, Дан набрал первые политические очки благодаря борьбе с коррупцией в сфере городской застройки. В 2020 году он избрался мэром столицы как независимый кандидат.

На публике Дан ведет себя сдержанно, в дискуссиях избегает популизма. Это нравится образованной публике и жителям крупных городов, которые выступают за дальнейшую евроинтеграцию.

Планы Дана по экономическим реформам, сокращению дефицита бюджета и укреплению связей Румынии с Евросоюзом импонируют и многим владельцам малого и среднего бизнеса за пределами Бухареста. После объявления результатов экзитполов Дан сказал своим сторонникам, что судебная и административная реформы сейчас являются приоритетом для страны.

«Нам нужен в хорошем смысле расчетливый президент. Человек, который умееть думать, считать и анализировать. А не позер и крикун», — уверен программист Банэ, пришедший на участок в Бухаресте.

Хулиган и подражатель Трампа

Роксана из округа Телеорман управляет фабрикой по пошиву рабочей одежды и формы для военных, в том числе из других государств. На выборах она проголосовала за Дана, потому что ей нравится, как он управляет Бухарестом на посту мэра.

Она обеспокоена публичным поведением другого кандидата — националиста Симиона, его манеры она называет «хулиганскими».

«Это создает такой плохой имидж Румынии в Европе. Мне стыдно», — говорит Роксана, вспоминая как Симион недавно назвал президента Франции «диктатором».

«Сравните это с человеком, который выиграл Международную математическую олимпиаду», — говорит Роксана, имея в виду конкурс, который Дан выиграл в 1980-х годах. Впоследствии он получил докторскую степень по математике в университете Сорбонны.

Наглядной агитации на улицах Бухареста в эту предвыборную кампанию было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Отчасти это объясняется тем, что основная борьба за избирателей перешла в соцсети. Но даже при отсутствии традиционных лозунгов и плакатов, следы политической борьбы можно заметить — пусть и в более завуалированной форме.

Например, на некоторых домах можно увидеть граффити «Бессарабия — это Румыния». Они изображают контур карты, напоминающей Румынию с присоединенными к ней Молдовой и юго-западными территориями Украины. Это отсылка к одному из националистических лозунгов кандидата Джордже Симиона, выступающего за восстановление Румынии в границах 1918 года.

38-летний Джордже Симион не скрывает своих националистических взглядов и симпатий к Дональду Трампу. В центре кампании Симиона — лозунг «Сделаем Румынию снова великой» — калька с предвыборного слогана нынешнего президента США.

Симион умело работает на публику и активно использует для продвижения соцсети.

В день голосования он, проезжая мимо, увидел корреспондента сербской службы Би-би-си, который выходил в эфир. Симион остановился, вышел из машины и тут же уверенно «зашел» в кадр, беря за руку журналиста: «Откуда вы? Из Сербии? О, большой привет нашим православным братьям, вы наши лучшие соседи!»

В ходе предвыборной кампании Симион часто делал акцент на религии. Он постил кадры своего посещения церквей и говорил о себе как о христианине-патриоте, противопоставляя традиционные религиозные ценности «либеральному, секулярному Западу».

«Нам в Румынии нужен президент, у которого есть вера, чистая душа. Такой, которого мы могли бы поддержать всем народом. Президент с добрым сердцем. А если в его сердце есть бог, — это еще лучше. Когда ты с богом, ты не можешь поступить неправильно», — сказала в интервью Reuters избирательница Лилиана Карциу из городка Фэгэраш в центре Румынии. На избирательный участок она пришла, покрыв голову православным платком.

Риторика Симиона импонирует многим избирателям из небольших городов и сельской местности. Немало на участках и те, кто чувствует себя обманутыми и разочарован во всех румынских политиках.

«Если честно, уже никому не верю из политиков. Налоги повышают постоянно, а все равно еще сверху приходится везде платить. В больнице — плати, в госучреждениях — плати. Я проголосовала, конечно, но ощущение, что выбираешь между плохим кандидатом и совсем ужасным», — посетовала избирательница Анна, работающая в IT.

В день голосования создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что власти одной западноевропейское страны обратились к руководству мессенджера с просьбой блокировать аккаунты и каналы правой направленности в Румынии. Судя по намеку Дурова, речь идет о Франции.

«Вы не можете „защитить демократию", разрушая демократию. Вы не можете „бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого» — написал Дуров.

Франция назвала эти обвинения «совершенно необоснованными».

Диаспора

Опубликованные экзитполы отражают ситуацию только внутри Румынии. Еще несколько миллионов граждан страны постоянно проживают за границей и сохраняют право участвовать в выборах.

Избирательные участки за рубежом закрылись в 21:00 по румынскому времени, вне зависимости от часового пояса места голосования. В этом году явка на зарубежных участках была рекордной. По предварительным данным, на второй тур пришло на 70% больше избирателей по сравнению с первым туром.

Власти ближайшего соседа Румынии — Молдовы — в этот раз заняли крайне активную позицию и открыто агитировали жителей с двойным гражданством голосовать за проевропейского кандидата. Судя по всему, эти призывы сработали, и на участках в Кишиневе люди шли нескончаемым потоком.

«Я хочу в следующем году поехать учиться в Румынию, я лично заинтересован, чтобы это была стабильная страна, в которой я мог бы развиваться. Молдова и Румыния — это часть Европы, поэтому очевидно, за кого я проголосовал» — сказал Би-би-си 18-летний Тудор, для которого это были первые выборы в жизни.

Хотя официально за границей зарегистрировано около 6% от общего числа избирателей (около 1 миллиона человек), во втором туре президентских выборов за рубежом проголосовали 1 644 319 румын — рекордное число за всю историю.

Такой разрыв между числом зарегистрированных и фактически проголосовавших объясняется тем, что за границей голосовать могут не только избиратели, включенные в зарубежные списки, но и все румыны с действительным паспортом.

При доле в более 14% от всех голосов, активность диаспоры в этом году оказалась беспрецедентной — и даже несколько процентов могли сыграть решающую роль в исходе выборов.

Скачок популярности ультраправых

Выборы президента Румынии показали резкий рост популярности ультраправых и консервативных настроений в стране. Всего пять лет назад, на последних парламентских выборах, националистическая партия Джордже Симиона — «Альянс за объединение румын» (AUR) — получила 9 % голосов. Тогда даже такой результат воспринимался как сенсация.

В этом году, за несколько дней до выборов, опросы общественного мнения давали Симиону уже 47,8% поддержки населения. Это объясняется тем, что многие избиратели просто устали от многолетнего чередования одних и тех же политических сил, которые ассоциируются с неэффективностью и громкими обещаниями без реальных результатов, считают эксперты.

«Да неважно, какой кандидат победит. Я думаю, что для нас, обычных граждан, ничего не изменится: цены вырастут, дороги так и не отремонтируют, все будет расти — кроме зарплат и пенсий» — сказала Би-би-си избирательница Елена из Бухареста. И такое мнение в день голосования можно было услышать очень часто.

На этом фоне радикальные кандидаты воспринимаются многими как новые лица, бросающие вызов устоявшейся системе. Часть избирателей отдает голос ультраправым не столько из-за политической программы, сколько в знак протеста против нынешнего положения дел, не особенно разбираясь в сути политической повестки. Другие искренне поддерживают популистские лозунги, надеясь, что изоляционизм поможет решить экономические проблемы страны.

«Подъем ультраправых наблюдается сейчас повсюду, но в Центральной и Восточной Европе, учитывая наследие многих лет тоталитаризма, ситуация может развиваться более быстрыми темпами. Общество может прийти в точку, в которой демократия — это только видимость», — считает аналитик и историк Ион Ионицэ (цитата по Reuters).

Хотя Румыния уже почти два десятилетия входит в состав Евросоюза, ее экономика остается нестабильной. В 2024 году дефицит госбюджета достиг 8,65% ВВП — самого высокого уровня среди всех стран ЕС. Среди причин — низкая собираемость налогов, теневая экономика и значительные расходы на социальные программы. Румыния традиционно демонстрирует одну из самых низких налоговых нагрузок в ЕС: в 2023 году налоговые поступления составили лишь около 27% ВВП, тогда как средний уровень по ЕС составляет 40%. Стремясь сократить дефицит, власти в начале 2025 года повысили налоги, сократили число налоговых льгот и отложили пересмотр пенсий.

Что это значит для Европы и Украины?

Результатов этих выборов с заметным напряжением ждали сразу в нескольких столицах — в Киеве, Кишиневе, Брюсселе и Москве.

Румыния занимает стратегическое положение в поддержке Украины: после начала полномасштабной войны страна стала основным альтернативным маршрутом для экспорта украинского зерна — через порт Констанца проходят миллионы тонн агропродукции. Румынский военно-морской флот участвует в операциях по разминированию акватории Черного моря, обеспечивая безопасность судоходства.

Дополнительно три крупные авиабазы НАТО и размещенные в стране американские системы противоракетной обороны играют ключевую роль в охране воздушного пространства вдоль границ с Украиной, Молдовой и над Черноморским регионом. Также на территории Румынии действует Европейский центр подготовки пилотов F-16, где проходят обучение украинские военные.

Никушор Дан, действующий мэр Бухареста, неоднократно заявлял, что необходимо и дальше оказывать помощь Украине: по его словам, победа Киева в войне соответствует интересам всего региона.

Симион позиционирует себя как сторонник нейтралитета в войне и выступает против поставок оружия Киеву. Он подчеркивает, что его внешнеполитическая линия будет соответствовать курсу администрации Дональда Трампа. Кроме того, Симион требует от Украины компенсации за уже оказанную помощь — включая поставку американской системы ПВО Patriot. По его словам, компенсация может быть предоставлена в виде зерна или, к примеру, контракта на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ольга Ившина*

Русская служба Би-би-си

При участии Святослава Хоменко.

* Власти России включили Ольгу Ившину в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде.