В Румынии снова проходят президентские выборы. Первая попытка не удалась из-за подозрений о российском вмешательстве

4 мая в Румынии пройдет первый тур президентских выборов. Это вторая попытка страны избрать президента, после того как в ноябре прошлого года Конституционный суд отменил результаты гонки, в которой побеждал пророссийский кандидат Кэлин Джорджеску.

Власти Румынии утверждают, что располагают разведданными, подтверждающими вмешательство иностранных государств, в частности России, в ход предыдущих выборов.

Румынская разведка заявила, что страна является объектом «агрессивных» гибридных действий России, включая кибератаки, утечки информации и диверсии. В этот раз в выборах участвуют 11 зарегистрированных кандидатов (четверо независимые). В прошлый раз претендентов на президентский пост было 13.

В опросах общественного мнения лидирует лидер «Альянса за объединение румын», ультраправый кандидат Джордже Симион, который был одним из фаворитов на ноябрьских выборах.

Симион — сторонник объединения Румынии и Молдовы, за что официальный Кишинев несколько раз запрещал ему въезд в страну. Он называет Владимира Путиным военным преступником, но при этом выступает против поставок оружия Украине, где он объявлен персоной нон грата. Симион также известен своим евроскептицизмом и гомофобными высказываниями.

Шансы выйти во второй тур есть, помимо Симиона, еще у нескольких кандидатов. Среди них мэр Бухареста Никушор Дан, Крин Антонеску — единый кандидат от трех партий, входящих в правящую коалицию (Социал-демократической, Национал-либеральной и Демократического альянса венгров Румынии), независимый кандидат, бывший премьер-министр Румынии Виктор Понта.

Всем им опросы прогнозируют более 20% голосов в первом туре. Вместе с тем, по прогнозам, кандидат от правоцентристского Союза спасения Румынии Елена Ласкони, которая показала третий результат в ноябрьском туре голосования, в этот раз вряд ли выйдет во второй тур.

Второй тур выборов пройдет 18 мая. Правом голоса обладают почти 19 миллионов граждан страны. Президент Румынии — глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны. Он избирается на 5 лет и обладает значительными полномочиями в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Вторая попытка

Результаты первого тура, прошедшего в ноябре прошлого года, были отменены решением Конституционного суда страны 6 декабря, за 48 часов до начала второго тура, который был запланирован на 8 декабря.

Власти страны заподозрили кандидата Кэлина Джорджеску, неожиданно показавшего наилучший результат в первом туре, в накрутке голосов в TikTok, а также в том, что за его победой может стоять Россия.

Джорджеску ранее входил в ультраправый «Альянс за объединение румын» (AUR). Он известен своей критикой в адрес ЕС и НАТО, пророссийской позицией и негативным отношением к военной помощи Украине.

Участие Джорджеску в решающей гонке не предполагалось. Фаворитом считался лидер Социал-демократической партии (PSD) Марчел Чолаку, а его основным конкурентом — лидер AUR Джордже Симион.

Примечательно, что опросы перед выборами и экзит-полы предсказывали Джорджеску максимум третье место, но он набрал больше всех — почти 30%.

Политик собирался снова участвовать в выборах, несмотря на то, что назвал отмену итогов прошлогоднего тура «убийством демократии».

7 марта он подал документы для регистрации независимым кандидатом в румынский ЦИК, но уже 9 марта стало известно, что Центризбирком не допустил Джорджеску к выборам.

Это решение спровоцировало беспорядки в Бухаресте: несколько тысяч его сторонников пришли к зданию ЦИК, били стекла соседних баров и переворачивали автомобили. Несколько человек были задержаны.

Сам Джорджеску подал апелляцию против решения ЦИК, но безрезультатно.

Алгоритмы TikTok и симпатии Путину

Второй тур был назначен на 8 декабря, но еще 27 ноября, через три дня после первого тура, стало известно, что власти Румынии поручили провести расследование того, какую роль мог сыграть TikTok в сенсационном успехе Кэлина Джорджеску, который ранее был почти неизвестен за рубежом.

Его заподозрили в манипулировании общественным мнением. 62-летний политик преимущественно вел свою предвыборную кампанию в TikTok, где обрел популярность.

Национальный аудиовизуальный совет Румынии заявил, что алгоритмы TikTok, скорее всего, помогали распространять материалы, благоприятные для этого конкретного кандидата. Также у властей возник вопрос, кто и как оплачивал эту предвыборную агитацию. Результаты первого тура президентских выборов все же были отменены на основании подозрений о вмешательстве России.

Кэлин Джорджеску действительно симпатизирует Владимиру Путину. В 2018 году он назвал российского президента одним из немногих «настоящих лидеров» в мире. Позднее он неоднократно заявлял, что Бухарест должен сотрудничать с Москвой, а не бросать ей вызов.

Российские государственные СМИ, такие как «Спутник», RT и «РИА Новости», приветствовали его победу в первом туре в ноябре 2024 года. Власти Румынии также обвиняют его в нарушении конституционного порядка и симпатиях к фашизму. До ноябрьских выборов Джорджеску называл фашистских политиков Румынии 1930-х годов мучениками и национальными героями.