Путин поздравил Токаева с днем рождения

Глава России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что эти отношения будут и впредь плодотворно развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Искренне желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме Владимира Путина.

Сегодня, 17 мая, президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 72 года. Этот день рождения, как и предыдущие, глава государства праздновать не будет.

Ранее в пресс-службе президента сообщили, что никаких торжественных мероприятий в честь дня рождения главы Казахстана не планируется.

"Президент не отмечает эту дату", - напомнили в ведомстве.

В прошлые года глава государства также не праздновал свой день рождения, даже 70-летний юбилей. Его бывший пресс-секретарь объяснял, что в семье Токаева не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей. Этой традиции президент придерживается и сейчас.