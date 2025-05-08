Токаев встретился с президентом Венесуэлы и пригласил его в Казахстан

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и пригласил его в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Акорды, в Москве состоялись переговоры президента Казахстана с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев напомнил о вкладе нашей страны в Великую Победу. Он сообщил, что из Казахстана на фронт было мобилизовано 1,2 млн человек, половина из которых героически погибли.

Глава государства подчеркнул, что рассматривает Венесуэлу в качестве важного партнера. В то же время он констатировал, что по объективным причинам до настоящего времени не удалось добиться значительных достижений в двустороннем сотрудничестве", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что Токаев пригласил Николаса Мадуро посетить Казахстан с государственным визитом для обсуждения перспектив укрепления взаимных связей.

"Президент Венесуэлы подчеркнул, что рад возможности обсудить пути дальнейшего сотрудничества. Он также назвал празднование 80-летия Победы событием, которое имеет глобальное значение. По его словам, народы, входившие в Советский Союз, сыграли ключевую роль в достижении Победы.

В ходе обсуждения перспектив наращивания торгово-экономического сотрудничества особое внимание было уделено сфере энергетики", - сообщили в Акорде.

По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке и обмене списками приоритетной экспортной продукции с целью выявления конкретных точек роста между двумя странами.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев прилетел в Москву, где примет участие в параде к 80-летию Победы, а также проведет несколько встреч.

Напомним, в конце июля прошлого года в Венесуэле прошли выборы президента, победителем на которых был объявлен действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. По данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.