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Заявление об обязательствах в рамках ОПЕК+ сделали в Минэнерго Казахстана

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Нефтепровод
Нефтепровод. Иллюстративное фото: Antoine Gyori / AGP / Corbis / Getty Images

В Министерстве энергетики Казахстана заявили, что в феврале Казахстан принял все необходимые меры для выполнения своих обязательств в рамках ОПЕК+, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Вчера, 3 марта, в формате онлайн прошла встреча представителей восьми стран ОПЕК+, которые объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года. Это Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Стороны рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее.

"Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм.

Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года", - проинформировали в Минэнерго.

Напомним, в декабре 2024 года в Минэнерго сообщали, что Казахстан не станет повышать уровень добычи нефти из-за соглашения стран ОПЕК+, несмотря на имеющиеся технические возможности.

А в начале того же месяца 8 стран ОПЕК+, включая Казахстан, продлили сокращение добычи нефти до конца декабря 2026 года. Отмечалось, что страны продлят свои дополнительные добровольные сокращения на 2,2 млн баррелей в день до конца марта 2025 года, затем сокращения будут постепенно отменены до конца сентября 2026 года.

До этого в Минэнерго также сообщали, что по итогам 2024 года добыча нефти в стране ожидается на уровне 87,8 млн тонн. При этом недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2225477-zayavlenie-ob-obyazatelstvah-v-ramkah-opek-sdelali-v-minenergo-kazahstana/