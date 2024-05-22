Нового президента выбрали во Вьетнаме

Бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. Его избрали депутаты Национального собрания Вьетнама.

Как сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA, сегодня, 22 мая, генерал То Лам был избран президентом Вьетнама на 7-й сессии Национального собрания в Ханое.

Отмечается, что 472 из 473 депутатов избрали кандидатуру члена политбюро и министра общественной безопасности генерала То Лама на пост главы государства.

По информации РИА Новости, генерал-полковнику То Ламу 66 лет, всю карьеру он прослужил в органах МВД и министерства общественной безопасности (МОБ).

В 1993-2010 годах занимал руководящие посты в управлениях и главных управлениях МОБ, курируя подразделения политической защиты и контрразведки.

В 2010 году был назначен заместителем министра общественной безопасности, а в 2016 году занял пост министра и был избран в состав политбюро ЦК КПВ.

Напомним, в январе 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Как писали тогда СМИ, он был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия.

После Фука пост президента Вьетнама занял Во Ван Тхыонг. С ним в августе прошлого года встречался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Вьетнам.

Однако, как пишет ТАСС, 20 марта 2024 года стало известно, что Центральный комитет Компартии Вьетнама принял отставку Во Ван Тхыонга. Отмечается, что он нарушил положения партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. Политик также перестал быть членом Политбюро и ЦК партии.