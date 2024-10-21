Во Вьетнаме снова сменился президент

Во Вьетнаме назвали имя нового президента. Им стал 67-летний генерал армии Лыонг Кыонг, передает NUR.KZ со ссылкой на Vietnam News. Предыдущий президент страны был избран в мае текущего года.

По данным издания, национальное собрание страны сегодня проголосовало за принятие резолюции об избрании генерала Лыонга Кыонга президентом государства до 2026 года.

Сообщается, что резолюция получила поддержку всех 440 депутатов, присутствовавших на заседании, что эквивалентно 91,67 % от общего числа депутатов НС.

В настоящее время он является членом политбюро 13-го созыва, секретарем центральных партийных комитетов 12-го и 13-го созывов (с мая 2024 года), членом центральных партийных комитетов 11-го, 12-го и 13-го созывов, президентом страны и постоянным членом секретариата партии.

Напомним, с 2023 года во Вьетнаме неоднократно менялся президент страны. Так, в январе 2023 года президент Вьетнама Нгуен Суан Фук подал в отставку. Как писали тогда СМИ, он был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия.

После Фука пост президента Вьетнама занял Во Ван Тхыонг. С ним в августе прошлого года встречался глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время официального визита во Вьетнам.

В мае текущего года бывший министр общественной безопасности Вьетнама генерал То Лам стал новым президентом страны. До этого, в марте, Центральный комитет Компартии Вьетнама принял отставку Во Ван Тхыонга. Отмечается, что он нарушил положения партийного устава, в связи с чем вызвал негативную реакцию общественности. Политик также перестал быть членом Политбюро и ЦК партии.