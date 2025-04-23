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Токаев принял генерала Вооруженных сил Пакистана

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Касым-Жомарт Токаев и Асим Мунир
Касым-Жомарт Токаев и Асим Мунир. Фото: Акорда

Глава государства принял главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии. Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях.

По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.

В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе нашего государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.

Собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.

Напомним, ранее в конце марта президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями с Ораза айт и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Также напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев направлял телеграмму Асифу Али Зардари, поздравляя его с переизбранием на пост президента Пакистана.

Чуть раньше на пост премьер-министра был избран Шахбаз Шариф. При этом, как пишет ТАСС, впервые он занял эту должность еще в апреле 2022 года.

А в октябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф проводили личную встречу. Тогда политики обсуждали перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238501-tokaev-prinyal-generala-vooruzhennyh-sil-pakistana/