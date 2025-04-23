Токаев принял генерала Вооруженных сил Пакистана
Опубликовано:
Глава государства принял главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генерала Асима Мунира, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в оборонной сфере и военном образовании, а также развитие связей двух стран.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Пакистан в качестве важного партнера в Южной Азии. Он сообщил, что наблюдается позитивная динамика в двусторонних отношениях.
По словам президента, стороны обладают значительным потенциалом для укрепления экономических контактов, в том числе в торговле, транспорте и логистике.
В свою очередь генерал Асим Мунир передал главе нашего государства слова приветствия от премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил отметил положительную тенденцию взаимодействия оборонных ведомств Казахстана и Пакистана.
Собеседники подчеркнули важность придания дополнительного импульса развитию сотрудничества, а также полноценной реализации имеющихся возможностей в различных секторах экономики, представляющих взаимный интерес.
Напомним, ранее в конце марта президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями с Ораза айт и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Также напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев направлял телеграмму Асифу Али Зардари, поздравляя его с переизбранием на пост президента Пакистана.
Чуть раньше на пост премьер-министра был избран Шахбаз Шариф. При этом, как пишет ТАСС, впервые он занял эту должность еще в апреле 2022 года.
А в октябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф проводили личную встречу. Тогда политики обсуждали перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2238501-tokaev-prinyal-generala-vooruzhennyh-sil-pakistana/