Токаев провел встречу с премьером Пакистана (видео)

Касым-Жомарт Токаев Шахбаз Шариф. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, передает официальный Telegram-канал главы государства "Борт №1".

Собеседники обсудили перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Глава государства выразил признательность премьер-министру Пакистана за приезд в Астану для участия в саммите СВМДА и поддержку казахстанских инициатив, направленных на дальнейшее институциональное развитие форума.

Президент назвал Пакистан одним из ключевых партнеров Казахстана в Южной Азии. Он высказал удовлетворение динамикой развития торгово-экономических связей между двумя странами.

Отмечены перспективы налаживания взаимодействия в транспортной, транзитно-логистической, энергетической сферах. Подчеркнута важность скорейшего возобновления прямого авиасообщения между странами, а также активизации работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия президента Пакистана Арифа Алви и отметил, что взаимоотношения между странами поступательно развиваются.

Сегодня, 13 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречи с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан и с заместителем председателя Китайской Народной Республики Ван Цишанем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992554-tokaev-provel-vstrechu-s-premerom-pakistana-video/