Токаев направил телеграмму в Исламабад

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Асифу Али Зардари в связи с переизбранием его на пост президента Пакистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес вновь избранного президента Исламской Республики Пакистан Асифа Али Зардари, сообщает Акорда в Telegram-канале.

"Уверен, что Ваш богатый жизненный опыт и дальновидная политика внесут огромный вклад в дальнейшее развитие и процветание страны. Мы высоко ценим наше прочное партнерство с Пакистаном, основанное на искренней дружбе и взаимном уважении. Я рассчитываю на тесное взаимодействие с Вами для укрепления и раскрытия новых возможностей двустороннего сотрудничества во благо наших стран", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал Асифу Али Зардари успехов в его начинаниях, а пакистанскому народу – благополучия.

Отметим, что в минувшую субботу в Пакистане состоялись президентские выборы, на которых победил 68-летний Асиф Али Зардари – вдовец убитой в 2007 году премьер-министра страны Беназир Бхутто, передает Voice of America.

Зардари получил 411 голосов от членов национального и четырех провинциальных парламентов. Его соперник, Мехмуд Хан Ачакзай – 181 голос.

Асиф Али Зардари занимал пост президента с 2008 по 2013 год.

А тем временем Шехбаз Шариф возглавил правительство Пакистана.

Для справки: Исламабад – столица Пакистана.