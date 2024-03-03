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В Пакистане со второй попытки избрали премьера. Почему затянулось формирование правительства?

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Шехбаз Шариф
Шехбаз Шариф. Фото: Ahmad Gharabli/Getty Images

В воскресенье вновь сформированный парламент Пакистана со второй попытки избрал новым премьер-министром страны Шехбаза Шарифа — младшего брата бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, трижды занимавшего этот пост.

Новый кабинет возглавил Шехбаз Шариф — младший брат бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа, трижды занимавшего этот пост.

"Шехбаз Шариф объявляется избранным премьер-министром Исламской Республики Пакистан", — сказал спикер Национальной ассамблеи Аяз Садик, объявив, что Шариф набрал при голосовании в палате 201 голос, что выше необходимых 169 голосов.

Он обошел получившего 92 голоса Омара Айюба — кандидата, которого поддержал бывший премьер и в прошлом звезда крикета Имран Хан, отбывающий тюремный срок по нескольким обвинениям.

Шехбаз Шариф вернулся к исполнению своих обязанностей, которые он выполнял до августа, когда парламент был распущен перед выборами и к власти пришло временное правительство.

На выборах, проходивших в довольно напряженной атмосфере (в день выборов власти отключили мобильную связь и интернет) ни одна партия не получила большинства голосов, достаточного для формирования кабинета. К тому же, вопреки обыкновению, объявление результатов значительно затянулось, что дало повод критикам обвинить власти в подтасовках и махинациях.

Главные соперники на выборах в Пакистане Наваз Шариф и Имран Хан объявили о победе. Оба они в прошлом занимали пост премьер-министра и оба оказались в тюрьме по обвинению в коррупции. Имран Хан и сейчас находится в заключении, получив в сумме 31 год тюрьмы за коррупцию, разглашение гостайны и неправильно заключенный брак.

На выборах 8 февраля Пакистанская национальная партия Шарифа набрала больше всего мест среди партий, участвовавших в голосовании. Однако сторонники Хана, которым пришлось баллотироваться как независимым кандидатам после того, как его партии запретили участвовать в выборах, получили больше мест, чем любая другая партия или блок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2064210-v-pakistane-so-vtoroy-popytki-izbrali-premera-pochemu-zatyanulos-formirovanie-pravitelstva/

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