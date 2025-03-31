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Токаев поговорил по телефону с премьером Пакистана

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Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями с Ораза айт и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, в ходе телефонного разговора президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.

Собеседники обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.

Напомним, предыдущий разговор президента Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом состоялся прошлым летом. Глава нашего государства отметил большой потенциал экономической кооперации, который становится движущей силой многогранного сотрудничества двух стран.

Также напомним, в начале марта прошлого года Касым-Жомарт Токаев направлял телеграмму Асифу Али Зардари, поздравляя его с переизбранием на пост президента Пакистана.

Чуть раньше на пост премьер-министра был избран Шахбаз Шариф. При этом, как пишет ТАСС, впервые он занял эту должность еще в апреле 2022 года.

При этом в октябре 2022 года Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф проводили личную встречу. Тогда политики обсуждали перспективы казахско-пакистанского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2231892-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-premerom-pakistana/