Токаев прилетит на празднование юбилея Победы в Москву, сообщили в Кремле
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, в состоявшемся вчера, 17 апреля, телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.
Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога.
"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении Кремля.
Напомним, мы писали о том, что вчера, 17 апреля, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.
До этого Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года. Тогда президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
До этого Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, который передал президенту Казахстана привет от Владимира Путина. Также отметим, что в ноябре прошлого года российский лидер совершил официальный визит в Казахстан.
В рамках визита Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2236950-tokaev-priletit-na-prazdnovanie-yubileya-pobedy-v-moskvu-soobshchili-v-kremle/