Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев прилетит на празднование юбилея Победы в Москву, сообщили в Кремле

Опубликовано:

Красная площадь в Москве
Москва. Фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, в состоявшемся вчера, 17 апреля, телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога.

"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, мы писали о том, что вчера, 17 апреля, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года. Тогда президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

До этого Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, который передал президенту Казахстана привет от Владимира Путина. Также отметим, что в ноябре прошлого года российский лидер совершил официальный визит в Казахстан.

В рамках визита Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2236950-tokaev-priletit-na-prazdnovanie-yubileya-pobedy-v-moskvu-soobshchili-v-kremle/