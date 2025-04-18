Токаев прилетит на празднование юбилея Победы в Москву, сообщили в Кремле

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в ВОВ, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

Как сообщается на официальном сайте Кремля, в состоявшемся вчера, 17 апреля, телефонном разговоре президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога.

"Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении Кремля.

Напомним, мы писали о том, что вчера, 17 апреля, состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года. Тогда президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

До этого Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, который передал президенту Казахстана привет от Владимира Путина. Также отметим, что в ноябре прошлого года российский лидер совершил официальный визит в Казахстан.

В рамках визита Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве.