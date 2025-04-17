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Токаев поговорил по телефону с Путиным

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Токаев и Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В сообщении указано, что президенты обсудили ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне, отметив поступательное развитие казахско-российского многогранного сотрудничества.

"Отдельное внимание было уделено взаимодействию в сфере энергетики. Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международного характера, а также обсудили график предстоящих встреч", - сообщили в Акорде.

До этого Касым-Жомарт Токаев говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным в марте текущего года. Тогда президенты обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

До этого Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, который передал президенту Казахстана привет от Владимира Путина. Также отметим, что в ноябре прошлого года российский лидер совершил официальный визит в Казахстан.

В рамках визита Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся в Москве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2235170-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-putinym/