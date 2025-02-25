Токаеву передали привет от Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя правительства России Александра Новака, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

️Президент подчеркнул, что сегодня межгосударственные отношения Казахстана и России развиваются весьма динамично в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

️Александр Новак передал Касым-Жомарту Токаеву слова приветствия от президента России Владимира Путина, подчеркнув высокий уровень диалога и сотрудничества между странами.

️Также были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики.

Отметим, что в конце января в Казахстан приезжал и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

30 января в резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, который приезжал в Казахстане для участия в работе Евразийского межправительственного совета и цифрового форума Digital Almaty 2025.

А несколько недель назад Токаев встречался с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

Также отметим, что в ноябре президент России Владимир Путин в ходе своего официального визита пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить юбилейные торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые состояться в Москве.