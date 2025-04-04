Казахстанско-российская конференция прошла в Алматы (видео)

В Алматы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция "Память Победы: Единство поколений и народов", передает NUR.KZ со ссылкой на Минкультуры.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства культуры и информации РК, в Алматы в Доме дружбы в рамках мероприятий празднования 80-летия Победы состоялась казахстанско-российская конференция "Память Победы: Единство поколений и народов".

В работе конференции приняли участие заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК Абзал Нукенов, министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Конференция стала стартом цикла совместных казахстанско-российских мероприятий, посвященных юбилейной дате.

Поздравляя присутствующих с наступающим Днем Победы, Аида Балаева привела слова Касым-Жомарта Токаева:

"Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее".

Министр культуры и информации подробно остановилась на теме вклада казахстанцев в общую Победу, отметив, что участие в войне принял каждый пятый житель республики.

Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Талгат Бегельдинов, Бауыржан Момышулы, Касым Кайсенов, Леонид Беда, Рахимжан Кошкарбаев, Сагадат Нурмагамбетов, Сергей Луганский - имена этих казахстанцев навсегда вписаны в книгу Победы. Золотой звездой Героя Советского Союза награждены 528 человек.

Не менее отважно казахстанцы проявили себя в партизанском движении. И, конечно, сложно переоценить вклад республики в обеспечение надежного тыла.

Великая Отечественная война стала толчком для развития казахской культуры, силы которой были направлены на мобилизацию сил и поднятие духа советского солдата.

"Да, на общую Победу трудились все - от сталевара до бухгалтера, от сапожника до учителя, от мала до велика. Но роль культуры, конечно же, трудно переоценить. Казалось бы, во времена военных лишений и невзгод не до "Его величества Искусства"…Но нет! Государство не просто поддерживало, а целенаправленно продвигало культуру в массы, искусно используя и развивая ее пассионарную силу в приближении Великой Победы", - отметила Аида Балаева.

Позже подсчитали, что казахстанские концертные организации дали 36 525 представлений, гастролируя на фронте, в прифронтовой полосе, выступая в госпиталях. Тем временем на базе эвакуированных киностудий в республике развивался отечественный кинематограф. И уже казахстанские специалисты стали одними из основоположников национального кино.

"Примечательно, что на "Казахфильме" в 1943 году был снят фильм Ефима Арона "Белая роза", где роль раненого офицера сыграл Шакен Айманов. Сегодня "Казахфильм" носит имя этого блистательного актера и режиссера. Сотрудничество и интеграция кинематографистов России и Казахстана в единый творческий процесс закладывали основу собственной казахстанской киноиндустрии", - подчеркнула Балаева.

В эти годы было создано много шедевров, и не только в кинематографии. Жемчужиной военной поэзии является послание казахского акына Джамбула в осажденный Ленинград – стихотворение "Ленинградцы, дети мои!"

Героизм соотечественников вдохновлял казахстанских деятелей культуры. Именно в годы войны, в 1944-ом, композиторами Муканом Тулебаевым, Евгением Брусиловским и Латифом Хамиди написан первый Государственный гимн Казахской ССР. Также в годы войны был возрожден исконно казахский жанр фольклорного творчества - айтыс.

Программа конференции состояла из трех панельных сессий: "Память Победы: Мост между поколениями и культурами", "Молодежные движения по поддержке Памяти Победы" и "Современные проекты по укреплению общей истории".

Также в рамках конференции был подписан План мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.

Напомним, также вчера стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД СНГ в Алматы 11 апреля.

Добавим по теме празднования юбилея победы в ВОВ - еще в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев высказался о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, юбилей объединяет все народы СНГ, символизируя торжество идей свободы и справедливости.

"Мы всегда должны помнить беспримерный в истории человечества подвиг наших отцов и матерей, всех ветеранов войны и тружеников тыла", - заявил тогда президент.

В начале года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью газете "Ана тiлi", в котором поделился планами на это событие.

"План празднования юбилея Победы достаточно насыщенный. Центральным событием станет военный парад в Астане. Будем чествовать ветеранов и тружеников тыла, ни один из них не останется без внимания. Будут организованы концерты и выставки, сняты документальные фильмы и телепрограммы, изданы исторические книги и фотоальбомы, продолжится исследовательская работа по увековечению памяти наших воинов", - сказал президент.

В январе Минтруда сообщило какую сумму в этом году выплатят ветеранам ВОВ.

Позже в Минобороны рассказали, как пройдет парад в честь 80-летия Победы в ВОВ в Астане. Как отметили в ведомстве, на проведение военного парада в Астане будет потрачено около 2,5 млрд тенге - это расходы на топливо, запчасти, на передвижение войск, пошив формы, командировочные расходы и т.д.